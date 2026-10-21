YÖK'ün Bilim Kafe projesi Altın Pusula'da Kamu Kuruluşları kategorisinde birinci oldu

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu, bilimsel bilginin toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması amacıyla hayata geçirilen Bilim Kafe projesinin Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde birincilik kazandığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisleri ve bu ofislerin uygulamalarından biri olan Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi üniversite kampüslerinin dışına taşıyarak vatandaşların gündelik yaşamıyla buluşturdu. Yükseköğretim Kurulu, 'Bilim Kafe / Bilim Bağda Bahçede, Tarlada Madende, Vapurda Trende. Artık Bilim Her Yerde' başlıklı projesiyle Kamu Kuruluşları Kategorisi'nde birincilik elde etti."

The Ritz-Carlton Oteli'nde düzenlenen törende ödülü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Çiğdem Savaşçıoğlu ve ekibinin aldığı belirtilen açıklamada, Çiğdeş Savaşçıoğlu'nun törende yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Çiğdem Savaşçıoğlu, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir yanında bilimle toplumu buluşturan "güçlü bir iletişim ağı oluşturduklarını" belirterek şunları söyledi:

"Bilimin hayatın içinde, toplumun her kesiminde karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Bir buçuk yılda memleketimizin dört bir yanında, köy kahvelerinden tarlalara, meydanlardan huzurevlerine kadar bilimi insanlarımızla buluşturduk. Bu yolculuğun önünü açan, vizyonuyla bizi cesaretlendiren ve Bilim İletişimi Ofislerinin kurulmasına güçlü destek veren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a minnettarız. Aynı inanç ve heyecanla Türkiye'nin dört bir yanında emek veren üniversitelerimizin Bilim İletişimi Ofisi temsilcilerine, bilim insanlarına ve tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Altın Pusula ödülünü yalnızca bir başarı olarak değil, bilimin toplumla buluşmasının ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesi olarak görüyoruz. Bilim iletişimi, kurumların birbirleriyle yarıştığı değil, birbirlerinin gücünü büyüttüğü ortak bir sorumluluktur. Çünkü bilim birlikte çalıştıkça ve toplumla buluştukça değer kazanır. Merak eden herkes için, bilimi seven herkes için üniversitelerimiz memleketin her yerinde. İyi ki üniversitelerimiz var. İyi ki bilim insanlarımız var."

Kaynak: ANKA