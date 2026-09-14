Filistin Miras Merkezi, kültürleri ve kadın emeğini Türkiye'de buluşturuyor

ÖMER FARUK MADANOĞLU / MEHMET KARA - Türkiye'de faaliyet gösteren Filistin Miras Merkezi - Dar, Filistin kültürünü ve geleneklerini yaşatmak, farklı kültürler arasında bağ kurmak ve Filistinli kadınların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Merkezde el emeği ürünlerden geleneksel kıyafetlere, nakışlardan kültürel sembollere kadar Filistin mirasının farklı unsurları tanıtılırken, Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki kadınların ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor.

Merkez hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin Mirası Merkezi Başkanı Esma Saidoğlu, Türkiye'de kadın ve çocukların güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ve aynı zamanda Türkiye'de bulunan Filistin Mirası Merkezi'nin yönetimini yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'de merkezin kurulması için bir fırsat oluştuğunu ve çalışmalarını Şirinevler'de sürdürdüklerini anlatan Saidoğlu, Filistinli kadın ve çocukların güçlendirilmesi için çalıştıklarını, bunun yanı sıra Suriye, Filistin ve çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde de faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Türk kadınlarla da iş birliği yaptıklarını belirten Saidoğlu, "Onlarla bazı el işi çalışmalarında birlikte çalışıyor, ortaya çıkan ürünlerin burada, bu merkezde satışını ve tanıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Gazze'de kadın güçlendirme merkezi için çalışma

Saidoğlu, çatışmaların yaşandığı farklı bölgelerde kadınlara ulaşmaya, onları güçlendirmeye ve desteklemeye çalıştıklarını, özellikle son Gazze krizinde Gazze'deki kadınlarla iletişim kurma ve onları çeşitli projeler aracılığıyla destekleme konusunda önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Son Gazze krizinde Gazze'deki kadınlarla iletişim kurduklarını ve onları çeşitli projeler aracılığıyla desteklediklerini belirten Saidoğlu, şimdi ise Gazze'nin içerisinde bir kadın güçlendirme merkezinin kurulması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

"Farklı kültürleri bir araya getirmek istiyoruz"

Merkezin dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri ağırladığını belirten Saidoğlu, burada insanların Filistin kültürünü, Filistin mirasını ve diğer kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türk kültürü ile Filistin kültürü arasındaki ortak noktaları ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Saidoğlu, "Örneğin, bizim kültürümüz ile Türk kültürü arasında hangi ortak noktalar var, bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer kültürlerle aramızdaki ortaklıkları da göstermek istiyoruz. Bu anlamda merkezin, kültürlerin birbiriyle nasıl kaynaşabileceğini ve bir arada yaşayabileceğini gösteren bir yer olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Merkezin herkes için güzel, rahat ve ziyaret etmekten keyif alınan bir mekan olmasını istediklerini dile getiren Saidoğlu, burada farklı ürünlerin bulunduğunu ve özellikle el emeği ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Saidoğlu, "Bunun yanında Filistin kimliğini ve Filistin mirasını tanıtmak amacıyla başka ürünlerimiz de bulunuyor. Amacımız, bu kültürün diğer kültürlerle olan bağını ve ortak noktalarını insanlara göstermek." ifadelerini kullandı.

"Dar, aynı evde dedenin, babanın ve evladın bulunduğu ev demek"

Filistin Miras Merkezi Halkla İlişkiler Sorumlusu Alhaytham Alzebda, Filistinli olduğunu ve Yafa şehrinden geldiğini belirterek, ailesinin Yafa'dan Gazze'ye göç ettiğini söyledi.

Filistin Miras Merkezi - Dar'ın isminin anlamına değinen Alzebda, merkezin adının Filistin lehçesinde "ev" anlamına gelen "Dar" kelimesinden geldiğini belirterek, "Dar, Filistin lehçesinde ev anlamına gelmektedir. Aynı evde bir dedenin, bir babanın, bir evladın bulunduğu bir ev." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin Filistin mirasını yaşatmak olduğunu belirten Alzebda, daha önce Filistin mirasını ağırlıklı olarak Filistinlilere anlattıklarını ancak özellikle 7 Ekim sonrasında Filistin meselesinin küresel bir mesele haline gelmesiyle birlikte daha geniş kitlelere ve gençlere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Alzebda, Filistin'i yalnızca savaş bölgesi olarak göstermemek istediklerini ifade ederek, "Artık modern bir Filistin sergilemeye çalışıyoruz. Filistin sadece bir savaş bölgesi değil. Şehirlerimiz var, sokaklarımız var. Dabke dans şekillerimiz var. Bunu biz insanlara anlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Her evde bir Filistin hikayesi olsun"

İsrail'in Filistinlileri ortadan kaldırmak istediğini vurgulayan Alzebda, "İsrail bizi ortadan kaldırmak için sadece füzeler kullanmıyor; bilincimizi de yok etmek istiyor." diye konuştu.

Filistin mirasını tanıtmak için hazırladıkları ürünlerin herkesin ulaşabileceği nitelikte olmasına da önem verdiklerini anlatan Alzebda, kolye ve rozet gibi daha basit ürünlerle insanların günlük hayatlarında Filistin'e dair bir parçaya sahip olmasını amaçladıklarını söyledi.

Bu ürünlerin bilinç oluşturma açısından önemli olduğunu belirten Alzebda, "İnsanlar buradan çocuklarına oyunlar alsınlar. Her evde bir Filistin hikayesi olsun. Çocuklarımız Filistin şuuruyla yetişsin ki inşallah Mescid-i Aksa kurtulsun ve orada buluşalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA