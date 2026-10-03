Türk Yıldızları pilotları Şanlıurfa'da gençlere hayallerinden vazgeçmeyin dedi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösterinin ardından gençlere havacılığa ilgi duymaları ve hayallerinden vazgeçmemeleri mesajını verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında gökyüzünde gösteri gerçekleştiren Türk Yıldızları pilotları, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türk Yıldızları'nın her TEKNOFEST'te olduğu gibi Şanlıurfa'da da yoğun ilgi gördüğünü belirten Sağlam, vatandaşların gösterilere ilgisinin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

Gösterileri izleyen çocukların uçaklara merakla baktığını anlatan Sağlam, kimi vatandaşların da gösteriler sırasında duygusal anlar yaşadığını kaydetti.

Yüzbaşı Sağlam, gösterilerin önemli amaçlarından birinin çocuk ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak olduğunu belirterek, "Bugün burada gösterimizi izleyen bir çocuğun ileride pilot olması, bizim bu işi yaptığımızın en anlamlı karşılığı olacaktır." dedi.

"Hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmesinler"

Türk Yıldızları pilotu Hava Pilot Üsteğmen Berkalp Bilgi de pilotluk hayalini gerçekleştirerek Türk Yıldızları'na katıldığını anlattı.

Gençlere çok çalışmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Üsteğmen Bilgi, "Yapmanız gereken, çok çalışmak, hayallerinizden asla vazgeçmemek." diye konuştu.

Gösteri pilotlarının uçuş öncesi hazırlıklarının yalnızca fiziksel çalışmayla sınırlı olmadığını belirten Bilgi, uyku, beslenme ve sporun yanı sıra zihinsel hazırlığın da önemli olduğunu ifade etti.

Üsteğmen Bilgi, "Hayal uçuşu" olarak adlandırdıkları çalışmayla uçuşun başından sonuna kadar tüm aşamaları zihinsel olarak tekrar ettiklerini, olası durumlara karşı uçuş dokümanlarına hakim olduklarını ve müdahale yöntemlerini çalıştıklarını aktardı.

Eğitim sürecinde öğretmenlerinin desteğiyle pratik çalışmalar yaptıklarını ve eksiklerini tamamladıklarını belirten Bilgi, gençlere "Hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmesinler." mesajını verdi.

Kaynak: AA