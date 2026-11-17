İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, MQ-1 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde yerli hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, İHA'nın ülke genelindeki entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan sistemlerce düşürüldüğü belirtildi.
İRAN ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde 'MQ-1' tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, 'MQ-1' tipi bir insansız hava aracının (İHA) ülke genelindeki entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan orduya ait yerli hava savunma sistemleri tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak imha edildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı