Erzincan'da kamu kurumlarındaki Halkla İlişkiler Bürolarına yerinde inceleme yapıldı

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Erzincan Valiliği koordinasyonunda, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki kamu kurumlarında oluşturulan Halkla İlişkiler Bürolarının çalışmaları yerinde incelendi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Müzesi Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Halkla İlişkiler Bürolarının işleyişi yerinde incelenirken, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına dikkat çekilen açıklamada, kamu kurumlarına başvuran vatandaşların güler yüzle karşılanması, doğru birimlere yönlendirilmesi ve talep ile sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının kamu hizmetlerinin temelinde yer aldığı belirtilerek, vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesinin ve kurumlarından memnun ayrılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Halkla İlişkiler Bürolarında görev yapan ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gayret gösteren personele teşekkür edilerek görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı