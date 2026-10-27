Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da kamu kurumlarındaki Halkla İlişkiler Bürolarına yerinde inceleme yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da kamu kurumlarındaki Halkla İlişkiler Bürolarına yerinde inceleme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği koordinasyonunda kamu kurumlarında oluşturulan Halkla İlişkiler Bürolarının çalışmaları yerinde incelendi. Büroların işleyişi değerlendirilirken vatandaşların doğru birimlere yönlendirilmesi ve sorunlarına hızlı çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki kamu kurumlarında oluşturulan Halkla İlişkiler Bürolarının çalışmaları yerinde incelendi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Müzesi Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Halkla İlişkiler Bürolarının işleyişi yerinde incelenirken, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına dikkat çekilen açıklamada, kamu kurumlarına başvuran vatandaşların güler yüzle karşılanması, doğru birimlere yönlendirilmesi ve talep ile sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının kamu hizmetlerinin temelinde yer aldığı belirtilerek, vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesinin ve kurumlarından memnun ayrılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Halkla İlişkiler Bürolarında görev yapan ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gayret gösteren personele teşekkür edilerek görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu

Fon soruşturmasında iki şirkete darbe
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara

5 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 5 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi

Karayipler'deki kriz büyüyor! Sınıra asker yığdılar
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı

Ünlü model bölgeden 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Kanada’nın yüksek güvenlikli hapishanesinde drone skandalı! Mahkûma hamburger menüsü ulaştırıldı

Hapishanede akılalmaz skandal: Drone burunlarının dibine servis yaptı

Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç