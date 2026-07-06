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AÇÜ Rektörü Aydın'dan Valilik Basın Müdürlüğü'ne ziyaret

AÇÜ Rektörü Aydın'dan Valilik Basın Müdürlüğü'ne ziyaret
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne atanan Murat Keskin’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Aydın ayrıca üniversitede 4 yeni programın 2026-2027’de öğrenci alacağını duyurdu.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin'i ziyaret etti.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de basının kent tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, Keskin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Üniversitenin akademik gelişimi hakkında da bilgi veren Aydın, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan 4 yeni programın 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacağını ifade etti.

Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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