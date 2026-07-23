MSB: Son bir haftada 6 PKK’lı terörist teslim oldu, hudutlarda 466 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda biri terör örgütü mensubu 466 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Türkiye'nin savunma ve uzay teknolojilerinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 38 yıldır faaliyet gösteren ROKETSAN'ın Ankara'nın Lalahan bölgesindeki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

"ROKETSAN savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor"

ROKETSAN'ın 1988 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulduğunu hatırlatan Aktürk, "ROKETSAN; kara ve deniz silah sistemlerinden hava ve füze savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan uzay teknolojilerine ve balistik koruma çözümlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği stratejik sistemlerle savunma sanayimizin gelişimine, yerli ve milli teknoloji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

ROKETSAN tarafından TAYFUN, BORA, İHA-122 ve İHA-230 balistik füze sistemleri ile ATMACA, KARA ATMACA, KAPSÜLLÜ ATMACA, ÇAKIR, SOM ve SOM-J seyir füzelerinin geliştirildiğini belirten Aktürk, Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan BURÇ ve ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemleri ile SUNGUR, LEVENT, HİSAR ve SİPER hava savunma füze sistemlerinin de şirketin ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Aktürk; CİRİT, GÖKBORA, TRG-122, TRG-230 ve TRG-300, TRLG-122 ve TRLG-230, T-107 ve T-122, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS, CİDA ve KARAOK'un yanı sıra yeni nesil AKYA ve ORKA torpidoları ile ALPAGUT, EREN, NEŞTER, METE ve MAM akıllı mühimmat ailesinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini kaydetti.

ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı ile balistik koruma ve zırh çözümlerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Aktürk, "Yüksek teknoloji odaklı mühendislik kabiliyeti, güçlü Ar-Ge altyapısı ve artan üretim kapasitesiyle ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yakın ve derin harekat kabiliyeti ile caydırıcılığının artırılmasına katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"6 PKK'lı terörist teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" diye konuştu.

Hudutlarda 466 kişi yakalandı

Hudutlarda yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğünü belirten Aktürk, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalanmıştır. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 olmuştur. Engellenen 946 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaşmıştır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili iş birlikleri, bölgesel girişimler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını belirten Aktürk, şunları söyledi:

"52 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri güvence altına alınmış, Ada'da kalıcı barış, huzur ve istikrar tesis edilmiştir. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz."

Fırtına-2 obüsleri envantere alındı

Savunma sanayisinde yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Fırtına-2 obüsün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin süreçlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri devam edecektir. Seçim aşamalarına katılacak adaylar, 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumunun belirlediği yurtlardan yararlanabilecektir" dedi.

Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2026 Yılı 3'üncü Dönem Uzman Erbaş Temini ile 2'nci Dönem Sözleşmeli Er Temini başvurularının 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini bildirdi.

Gemi yapımı, denizcilik, elektrik-elektronik teknolojisi ile makine ve tasarım teknolojisi alanlarında eğitim verecek okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacağını aktaran Aktürk, "Denizcilik ve savunma sanayimize nitelikli insan kaynağı kazandıracak okulumuza başvurmaya tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı