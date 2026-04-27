BHİD'de bayrak değişimi

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), genel kurul toplantısıyla yeni dönem yönetimini belirledi. Daha önce üç dönem dernek başkanlığı görevini üstlenen Serdar Ömeroğulları, yeniden başkanlığa seçildi.

Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen genel kurulda, dernek üyelerinin yoğun katılımı dikkat çekti. Mevcut Başkan Gülşah Cebelli yönetiminde genel kurula giden dernekte seçimler, tek liste ile gerçekleştirildi. Genel kurul kapsamında sunulan faaliyet raporu, denetleme raporu ve mali raporlar üyelerin oybirliği ile ibra edildi. Toplantıda konuşan Cebelli, görev süresi boyunca hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Daha önce üç dönem dernek başkanlığı görevini üstlenen Serdar Ömeroğulları, yeniden başkanlığa seçildi. Ömeroğulları'nın önceki döneminde hayata geçirilen ve Bursa'nın tanıtımına önemli katkı sağlayan HİÇ Ödülleri (Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri) ise 2013 yılından bu yana sektörün önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Genel kurulda yaptığı konuşmada derneğin 1992 yılından bu yana kesintisiz faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ömeroğulları, geçmiş dönem yönetimlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Halkla ilişkiler mesleğinin stratejik önemine vurgu yapan Ömeroğulları, Bursa'da aktif olarak faaliyet gösteren tüm iletişim profesyonellerini dernek çatısı altında buluşmaya davet ederek, "Mesleğimizin gelişimi ve kurumsal gücünün artırılması için birlik ve dayanışma büyük önem taşıyor. Tüm meslektaşlarımızı derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonucunda oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı;

"Ahmet Akhan, Sena Er, Metin Baykal, Seda Şen, Begüm Bakioğlu, Buket Yamanlar, Seray Gül, Ramazan Gültaş ve İlknur Çatak Şen. Denetleme Kurulu ise Bülent Sezgin, Ahmet Aydın, Ferdi Yılmaz, Elif Sezgin, Nadir Tülek ve Sevgi Yalçın. Derneğin Yüksek İstişare Kurulu'nda ise Vehbi Varlık, Zeyyat Sabuncuoğlu, Kenan Kibar, Murat Kuter ve Gülşah Cebelli Öncel."

Yeni dönemde BHİD yönetiminin; mesleki dayanışmayı güçlendiren projeler, eğitim programları ve sektörel iş birlikleriyle Bursa'daki iletişim sektörüne katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Derneğin, halkla ilişkiler mesleğinin saygınlığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı