Millet İttifakı tam kadro İzmir mitinginde! Alandaki kalabalık dikkat çekici

Millet İttifakı, İzmir mitinginde Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. İzmir, Millet İttifakı'nın 6 liderinin hep birlikte katıldığı ilk miting olurken, alandaki kalabalık dikkat çekti.

"HADİ ORADAN"

Liderler tek tek sahneye çıkıp konuşma yaparken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahadaki demogojik cümlelere aldanmayın. Unutmayın ki Millet İttifakı'nın güçlü kadroları, arkasında toplumsal güç 86 milyon insanımız için seçim kazanacak. Darbeymiş, marbeymiş. Seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ DEVLETİ BİLİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da iktidarı hedef alarak, "Bu adamlara devlet mi teslim edilir? Sayın genel başkanımız devleti biliyor. Bu devlete teslim edilir mi denenlerin içerisinde kendilerinin seçtiği, cumhuriyetimize başbakanlık yapmış insan var. Sayın Babacan bakanlık yapmış. Bu adamlara bu devlet teslim edilir mi diyorlar?" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: PATİNAJ YAPMAYA BAŞLADILAR

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu milletimize biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. 85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız ülkede huzur olmaz. Beklentimiz 14 Mayıs'ta Türkiye'de bir zihniyet değişikliğine, bir yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyacımız var. İktidara bugünkü Millet İttifakı gelecek. Sayın Kemal Bey 13. cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet bu milletin bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda, insan haklarını yaraşır şekilde karşılayacak." dedi.

BABACAN: SİZLERE GENÇLİK BORCUMUZ VAR

Mitingde konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "İzmir, 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. Güzel İzmir'in dağlarına bahar çoktan gelmiş. İzmir umut dolu. İzmir neşe dolu. Gençler bu iktidar ne diyor. İş var ama gençler iş beğenmiyor diyor. Arkadaşlarım beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken hayal ettiğiniz hayattan farklıysa elbette beğenmeyecekseniz. Yarınlarınızı göremiyorsunuz elbette beğenmeyeceksiniz. Haklısınız. Biz de beğenmiyoruz. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu. Sizlere bir gençlik borcumuz var. Hedefimiz her alanda ama her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Demokrasi, temel hak ve özgürlükte, ekonomide, sağlıkta, sanatta Türkiye en iyisini hak ediyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız en yüksek yaşam standartlarını hak ediyor. Bu ülke çok güçlü bir ülke ama kötü yönetiliyor. Bu güzel ülke iyi yönetildiği zaman 1923'ten bu yana, gördük ve yaşadık. Dürüst ve ehil insanlar başa geldiğinde bu ülke nasıl uçuyor yaşadık." ifadelerini kullandı.

UYSAL: TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Mitingde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün milletin iradesini boğmaya çalışıyorlar. Bir içişleri bakanı var. Çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2013 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Anadolu'da güzel bir söz var. Dün Isparta'da paylaştım. 'Takke düştü, kel göründü.' İşte bu beylerin zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya dokuyor. Neymiş? Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM'de soruları çaldırdınız, mülakatlarla milyonların hakkını yediniz, şimdi sureti haktan görünerek sanki bu 21 yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap çavuş düzenini bunlar inşa etmedi. Türkiye'de terör örgütleriyle işbirliği yapma imtiyazı Erdoğan'da. PKK'yla, FETÖ'yle işbirliği yapabilir. Bunlar yetmedi, Gaffar Okkan'ın katillerini kendi listelerinde aday yaptılar. Anadolu'yu üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi, demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri içselleştireceğiz." dedi.

DAVUTOĞLU: MİLLETİMİZİ İKİ KADER YOLU BEKLİYOR

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Şimdi milletimizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ya da Türkiye'mizi, milletimizi birleştiren Millet İttifakı gelecek, yeni bir ufuk çizecek. Demokrasi ve özgürlükler. İnsan hakları. Cumhur İttifakı denen bu yamalı bohça yoluna devam ederse ki edemeyecek, bugünkü baskılar devam edecek. Ama biz gelirsek, 13 cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları olarak biz özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Gençler bir tweet dolayısıyla cezalandırılmayacak. Herkes istediği gibi konuşacak, istediği gibi yazacak, istediği gibi giyinecek. Adalet. Devletin dini adalettir diyen bir inançtan geliyoruz. Adaletin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz. Güven olmaz. Geleceğe herhangi bir şekilde umut olmaz. Bugün talimatla yürüyen yargı mekanizmasını tam ve bağımsız bir yargı sistemine dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMA YAPACAK

Millet İttifakı liderlerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da alandaki kalabalığa hitap edecek.

Ayrıntılar geliyor...