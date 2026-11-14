Hava Kuvvetleri heyeti Girit'teki 115'inci Hava Üs Komutanlığını ziyaret etti

Hava Kuvvetleri heyeti Girit'teki 115'inci Hava Üs Komutanlığını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri heyetinin Girit'teki 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında güven ortamını pekiştirmek amacıyla yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir heyetin Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda Girit Adası'ndaki 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından bir heyet, Girit Adası'nda bulunan 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulundu.