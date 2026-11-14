30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

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Rusya’nın St. Petersburg kentinde 30 yaşındaki bir üniversite öğretim görevlisi, 15 yaşındaki erkek öğrenciye yönelik cinsel içerikli eylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, bir yılı aşkın süre boyunca öğrenciyi evinde ağırladığı öne sürülürken olayla ilgili soruşturma genişletildi.

ÖĞRENCİYLE GÖRÜŞMELERİN 2024’TE BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

The Sun'ın haberine göre, St. Petersburg'da yaşayan 30 yaşındaki öğretim görevlisi, 15 yaşındaki erkek öğrenciye yönelik cinsel içerikli eylemlerde bulunmakla suçlanıyor.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, öğretim görevlisi ile öğrenci Mart 2024-Aralık 2025 döneminde kadının Svetlanovsky Bulvarı'ndaki dairesinde bir araya geldi. Olayın, öğrencinin annesinin polise şikâyette bulunmasının ardından ortaya çıktığı bildirildi.

ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİ DOĞRULANDI

Şüphelinin, St. Petersburg'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu'nda (HSE) kıdemli öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Üniversite yönetimi, söz konusu kişinin kurum çalışanı olduğunu doğrulayarak soruşturmaya gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Öğretim görevlisinin ayrıca bölgedeki bazı liselerde İngilizce ve İspanyolca dersleri verdiği, kısa süre önce kentteki başarılı öğretmenleri ödüllendiren bir programa layık görüldüğü aktarıldı.

BAŞKA MAĞDURLAR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili 16 yaşından küçük bir çocuğa yönelik ahlaka aykırı eylemler kapsamında ceza soruşturması başlattı. Öğretim görevlisinin 9 Kasım'da gözaltına alındığı, hakkında suçlama yöneltildiği ve belirli eylemlerde bulunmasını yasaklayan adli tedbir uygulandığı bildirildi.

Soruşturma ekiplerinin, şüphelinin benzer olaylara karışıp karışmadığını ve başka mağdurların bulunup bulunmadığını araştırdığı kaydedildi