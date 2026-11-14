Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Antalya'da gün batımını izledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Antalya'da gün batımını izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarının ardından eşi Latife El Durubi ile sahile çıktı. Akşam saatlerinde deniz kenarında gün batımını izleyen çift, Antalya sahilinde yan yana poz verdi.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), dünya liderlerini bir araya getirdi.
Zirveye katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi programının ardından eşi Latife El Durubi ile sahile çıktı.
ANTALYA SAHİLİNDE YAN YANA POZ VERDİLER
Gün boyunca COP31 kapsamındaki temaslarını sürdüren Şara, akşam saatlerinde eşiyle birlikte Antalya sahilinde görüntülendi.
Deniz kenarında gün batımını izleyen çift, yan yana poz da verdi.
Kaynak: Haberler.com