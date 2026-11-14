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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu fal, medyum ve büyü reklamlarını durdurdu

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet ve sanal medyada fal, medyumluk ve büyü tanıtımlarına yönelik reklamların durdurulmasına karar verdi. İncelemede bu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olduğu, ilgili mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sanal medya platformlarında fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin tanıtımına yönelik reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet siteleri ile sanal medya platformlarında vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların incelemeye alındığını belirtti. Reklam Kurulu tarafından 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yapılan incelemede, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildiğini bildirdi.

Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğini belirten Kaplan, Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklamların durdurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaplan, "Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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