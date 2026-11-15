Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkında akrabalarından ağır iddialar: 30 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkında akrabalarından ağır iddialar: 30 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında bu kez aile içinden dikkat çeken iddialar geldi. Sarıgül'ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül'ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisselerinin bedeli ödenmeden devredildiğini, tehdit edildiğini ve aile içinde kaset üzerinden şantaj yapıldığına ilişkin konuşmalara tanıklık ettiğini öne sürdü. Emine Sarıgül, ticari anlaşmazlıkla ilgili eşiyle birlikte daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

  • Emine Sarıgül, 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 hissesinin 250 milyon dolarlık yatırım vaadiyle devredildiğini ancak karşılığında ödeme yapılmadığını öne sürdü.
  • İranlı yatırımcı Hüseyin Azari'nin şirkete getirdiği 14 milyon dolar nakit paranın Emir Sarıgül tarafından alındığı iddia edildi.
  • Emine Sarıgül, Emir Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkisi olduğunu ve belediye başkan adaylığı karşılığında para vereceğini söylediğini ileri sürdü.

Gazeteci Gökhan Taşkın’ın kanalında yayımlanan röportajda konuşan, Mustafa Sarıgül'ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül'ün eşi Emine Sarıgül, Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Emine Sarıgül; şirket hisselerinin para ödenmeden devralındığını, tehdit edildiğini ve aile içinde şantaj iddialarının konuşulduğunu öne sürdü.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VAADİYLE ŞİRKETE GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Gökhan Taşkın’ın sorularını yanıtlayan Emine Sarıgül, yaşadıklarını 2023 yılında başladığını söylediği bir ticari anlaşmazlıkla anlattı. Eşiyle birlikte asfalt sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve 24 Ayar Madencilik isimli şirketi kendi imkânlarıyla kurduklarını belirten Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün kendilerine yabancı yatırımcı getirme teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Emine Sarıgül, bu kapsamda İranlı iş insanı Hüseyin Azari’nin şirkete yatırım yapmak üzere Türkiye’ye getirildiğini, 250 milyon dolarlık yatırım planından söz edildiğini ileri sürdü.

Sarıgül, yatırım görüşmeleri sırasında şirket hisselerinin yüzde 50’sinin devredildiğini ancak karşılığında vaat edilen ödemenin yapılmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim şirketimiz 40 milyon dolar değerindeydi. Yüzde 50’sini sattık ama hiçbir şekilde parayı ödemediler.”

14 MİLYON DOLARIN NAKİT ALINDIĞINI İDDİA ETTİ

Emine Sarıgül, İranlı yatırımcının şirkete yatırım amacıyla 14 milyon dolar nakit para getirdiğini, söz konusu paranın ise Emir Sarıgül tarafından alındığını öne sürdü.

Paranın banka üzerinden değil, nakit olarak getirildiğini iddia eden Sarıgül, yatırımcıya işlemlerin resmî sözleşmeye bağlanacağının söylendiğini anlattı.

Hisselerin devredilmesinin ardından ödeme alamadıklarını ve şirket faaliyetlerinin aksadığını ileri süren Emine Sarıgül, süreçte mağdur edildiklerini savundu.

“BİR GÜNDE YOK EDERİM” DİYEREK TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şirket hisselerinin geri alınması için girişimlerde bulunduğunu belirten Emine Sarıgül, bu süreçte bir başka ortak tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Sarıgül, kendisine yönelik tehdidi şu sözlerle anlattı:

“Ben Tolga Ağar ve Mehmet Ağar'la takılıyorum. İstersen seni bir günde yok ederim. Bir daha beni arama dedi.”

Emine Sarıgül, söz konusu kişinin kendisine Tolga Ağar ve Mehmet Ağar ile yakın ilişkileri olduğunu söylediğini de öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU İÇİN RÜŞVET İDDİASINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Röportajda dikkat çeken iddialardan biri de dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili oldu.

Emine Sarıgül, Emir Sarıgül’ün kendisine bir görüşme sırasında para dolu çuvallar gösterdiğini ve Şişli ya da Beşiktaş belediye başkan adaylığı için siyasi bağlantılarından söz ettiğini iddia etti.

Sarıgül, Emir Sarıgül’ün kendisine Kılıçdaroğlu ile yakın ilişki içinde olduğunu söylediğini, aday gösterilmesi şartıyla para vereceğini ve Kılıçdaroğlu’nun oğluna sıfır kilometre beyaz bir Passat aldığını ileri sürdüğünü anlattı.

Bu iddialara ilişkin röportajda herhangi bir belge veya bağımsız doğrulama sunulmadı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ KASET İDDİALARINI ANLATTI

Emine Sarıgül, röportajın devamında Emir Sarıgül’ün kendisine babası Mustafa Sarıgül hakkında bazı görüntüler bulunduğunu söylediğini öne sürdü.

Söz konusu görüntülerin Mustafa Sarıgül’ün eski yakın koruması Ömer Beşir Demir ile ilgili olduğu iddia edilirken Emine Sarıgül, Emir Sarıgül’ün bu görüntüleri kendisine izlettirdiğini söyledi.

Görüntülerin nasıl elde edildiğine ilişkin de iddialarda bulunan Sarıgül, ailenin evinde çalışan bir kişinin kayıtları aldığını, daha sonra bu görüntüler üzerinden para talep edildiğini ileri sürdü.

Emine Sarıgül ayrıca Emir Sarıgül’ün kendisine, söz konusu görüntüleri Tolga Ağar’dan 2,5 milyon dolar karşılığında aldığını söylediğini iddia etti.

Emine Sarıgül, röportajda anlattığı ticari anlaşmazlık ve dolandırıcılık iddialarını eşiyle birlikte daha önce savcılığa taşıdıklarını da ifade etti.

İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül'den hakkındaki iddialar sonrası ilk açıklama: Devletimize ve adaletimize emanetim13Mustafa Sarıgül'den hakkındaki iddialar sonrası ilk açıklama: Devletimize ve adaletimize emanetim
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Peki bu kadar şey olurken son 20 yıldır savcılar hakkmler adliye çalışanları avukatlar polisler mit tim polis jandarma vesayre say say bitmez bunlar ne yapıyordu ve neredeydiler kısacası Türkiye Cumhuriyeti' resmen teksasa dönmüş Kimin gücü kime yeterse kimin sırtı sağlamsa Kimin torpili varsa Kimin dayısı varsa kim calmissa kim soymussa sadece onlar saygı görmüş değer görmüş ve bu sırada şehit olanlarda bir hiç uğruna şehit olmuşlar çünkü Türkiye soyulurken fakir fukara ezildi buzuldu ve şehir verdi bir hiç uğruna

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler
Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık! ''Evet'' dedi16

Süper Lig devinin teklifine ''Evet'' dedi
Emre Belözoğlu'ndan Samandıra mesajı: Değişim olması gerekiyordu

Neler dedi neler! Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak sözler
Fransa’da protestolarda 5. tur! Polisten göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale

Polis yine hiç acımadı! Sokağa çıkan binlerce kişiye sert müdahale

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
ABD’de uçuşlar normale dönüyor ancak kaos sürüyor! Binlerce sefer iptal edildi

Görüntüler her şeyi anlatıyor! Binlerce kişi havalimanlarında kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı31

Cevdet Yılmaz fon soruşturmasındaki bilançoyu açıkladı