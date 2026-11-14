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Çorum Laçin'de Gökdere çifti karbonmonoksit şüphesiyle ölü bulundu

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Çorum Laçin'de Gökdere çifti karbonmonoksit şüphesiyle ölü bulundu
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Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde bir süredir haber alınamayan Mehmet Gökdere (74) ve eşi Zeliha Gökdere (75), evlerinde ölü bulundu. Çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

ÇORUM'un Laçin ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mehmet (74) ve Zeliha Gökdere (75) çifti, evlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Laçin ilçesi Gözübüyük köyünde meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mehmet ve Zeliha Gökdere çiftini, Çorum Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan damatları Halil Gökdere ve kızı Leyla Gökdere evlerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Gökdere'nin kanepede, eşinin ise oda kapısının arkasında yerde bulunduğu öğrenildi.

Birkaç gün önce hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen çiftin evinde jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Çiftin kömür sobasından kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Mehmet ve Zeliha Gökdere'nin kesin ölüm nedenleri, otopsinin ardından belirlenecek.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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