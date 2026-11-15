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Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar

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Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar Haber Videosunu İzle
Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar
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Hindistan’da yerleşim yerlerine kadar inen maymunlar tehlike saçmaya devam ediyor. Vadodara kentinde evinin önünde bulunan bir kadına saldıran maymun, talihsiz kadını defalarca ısırarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, bölgede özellikle çocuklar ve kadınlar sokağa çıkmaya korkuyor.

Hindistan’ın Vadodara kentinde bir kadın, sabah yürüyüşü yaptığı sırada maymunun saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca ısırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayılırken, bölge sakinleri maymun saldırılarının giderek arttığını belirtti.

SABAH YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA SALDIRDI

Olay, Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde, Chhani Jakatnaka bölgesindeki Infinium Flats adlı konut kompleksinde yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sabah yürüyüşüne çıkan kadın, kompleksin içine giren maymunun saldırısına uğradı. Kadını defalarca ısıran maymun, vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yaralar oluşmasına neden oldu.

Çığlık atarak yardım isteyen kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerinden alınarak yakındaki hastaneye kaldırıldı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise sosyal medyada yayıldı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR

Bölge sakinleri, konut kompleksine maymunların sık sık girdiğini ve insanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Son saldırının ardından özellikle kadınlar ve çocukların güvenliği konusunda endişelerin arttığı, bazı ailelerin çocuklarını dışarı çıkarmaktan çekindiği aktarıldı.

Sakinler, daha önce de benzer sorunlar yaşandığını ancak yeterli önlemlerin alınmadığını savunarak yetkililerden saldırgan maymunların yakalanmasını ve yerleşim alanlarından uzaklaştırılmasını istedi.

SALDIRGAN MAYMUN YAKALANARAK KAFESLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yetkililere yapılan ihbarlar üzerine harekete geçildi. Times of India'nın haberine göre, Orman Müdürlüğü ekipleri saldırgan maymunu cumartesi günü yakalayarak kafese aldı.

Bölge sakinleri ise kentteki yerleşim alanlarında maymun kaynaklı tehlikenin sürdüğünü belirterek kalıcı önlem alınması çağrısında bulundu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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