Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Cemiyet, iş dünyası, sağlık ve modanın Türkiye'de nabzını tutan dergilerin başında gelen Quality of Magazine'in yeni yıl organizasyonu İzzet Çapa'nın sahibi olduğu Cahide Palazzo'da Quality of Maganize Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ev sahipliğinde yıldızlar geçidi altında gerçekleşti. Gecenin sunuculuklarını gerçekleştiren Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan unutulmaz anlar yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Gecede Burçin Birben, Fatih Ürek, Ayhan Aşan, Niran Ünsal, Elif Karlı, Umut Akyürek, Ahmet Selçuk İlkan gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri sahneye çıkarken, gecenin pastasının kesimi ise, Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Oya Başar, ve Burcu Güneş gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

DANS ŞOVLARIYLA AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Banu Noyan Artistlik Sanatlar Akademisi'nde 3 gün eğitim alan Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu, peri masalını andıran bir dans performansına imza attı. Banu Noyan'ın koreografisiyle unutulmaz anlar yasatan Öcalan ve Kalaycıoğlu, Cahide Palazzo sahnesini dolduran 600 seçkin davetli tarafından ayakta alkışlandı.

ÖZEL TASARIM KOSTÜM GİYDİ

Gece için özel hazırlanan başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, o dönemi yaşatmak için Süleyman Kaya imzalı üzerine bine yakın özel işlenen taşlı bir kostüm giydi.

"HEDEFİMİZ OSCAR'I SUNMAK"

Bundan sonraki sahne sunumlarında görsel şovlara ağırlık vereceklerini belirten Kalaycıoğlu ve Öcalan, sunuculuk kariyerlerini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Özel şovları hakkında konuşan ikili, "Hedefimiz Oscar'lık sunumlar, hatta Oscar'ı sunmak" dedi.

İşte geceden kareler...

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