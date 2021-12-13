Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar - Haberler Magazin
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Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye'nin önde gelen dergilerinden Quality of Magazine'in yeni yıl gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Ünlü isimlerin sahne aldığı geceye, Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'ın dansı damga vurdu. Gece için 3 gün özel dans eğitimi alan başarılı sunucular, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Cemiyet, iş dünyası, sağlık ve modanın Türkiye'de nabzını tutan dergilerin başında gelen Quality of Magazine'in yeni yıl organizasyonu İzzet Çapa'nın sahibi olduğu Cahide Palazzo'da Quality of Maganize Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ev sahipliğinde yıldızlar geçidi altında gerçekleşti. Gecenin sunuculuklarını gerçekleştiren Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede Burçin Birben, Fatih Ürek, Ayhan Aşan, Niran Ünsal, Elif Karlı, Umut Akyürek, Ahmet Selçuk İlkan gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri sahneye çıkarken, gecenin pastasının kesimi ise, Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Oya Başar, ve Burcu Güneş gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Banu Noyan Artistlik Sanatlar Akademisi'nde 3 gün eğitim alan Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu, peri masalını andıran bir dans performansına imza attı. Banu Noyan'ın koreografisiyle unutulmaz anlar yasatan Öcalan ve Kalaycıoğlu, Cahide Palazzo sahnesini dolduran 600 seçkin davetli tarafından ayakta alkışlandı.

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gece için özel hazırlanan başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, o dönemi yaşatmak için Süleyman Kaya imzalı üzerine bine yakın özel işlenen taşlı bir kostüm giydi.

Bundan sonraki sahne sunumlarında görsel şovlara ağırlık vereceklerini belirten Kalaycıoğlu ve Öcalan, sunuculuk kariyerlerini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Özel şovları hakkında konuşan ikili, "Hedefimiz Oscar'lık sunumlar, hatta Oscar'ı sunmak" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Ecem Altan
Ecem Altan
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