Giresun'da ehliyetsiz sürücü yaralandı, otomobil şarampole yuvarlanınca eşi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde sabah saatlerinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kendisine araç kullanmayı öğreten eşi hayatını kaybetti.
GİRESUN'da ehliyetsiz sürücü Emine Topşir'in (61) kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Emine Topşir yaralandı, kendisine araç kullanmayı öğreten eşi Abdullah Topşir (57) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Emine Topşir'in kullandığı 28 AV 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile kendisine araç kullanmayı öğreten eşi Abdullah Topşir yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Topşir, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.