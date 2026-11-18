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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uygulanan farklı karşılama protokolleri dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ı havalimanında bizzat karşılarken Putin'i karşılamak üzere en yakın çalışma arkadaşlarından Cai Qi görevlendirildi. İki lider arasındaki bu farklılık, Pekin'in diplomatik önceliklerine ilişkin yorumları beraberinde getirdi.

TRUMP'I HAVALİMANINDA BİZZAT KARŞILADI

18 Kasım'da Shenzhen'e ulaşan Trump, uçaktan indiğinde Şi Cinping tarafından karşılandı. İki liderin havalimanında kucaklaşması dikkat çekerken karşılama, ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler açısından sembolik bir jest olarak değerlendirildi. Trump'ın Çin ziyareti, iki ülke arasındaki ticaret ve teknoloji rekabetinin sürdüğü dönemde gerçekleşti.

PUTİN'İ ÇİN'İN BEŞİNCİ EN GÜÇLÜ İSMİ KARŞILADI

Aynı gün sabaha karşı Shenzhen'e gelen Putin'i ise Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi üyesi ve Şi Cinping'in yakın çalışma arkadaşı Cai Qi karşıladı. Havalimanında kırmızı halı serilirken askeri tören kıtası da hazır bulundu. South China Morning Post, Putin'e o ana kadar zirveye gelen yabancı liderler arasında en üst düzey karşılamanın yapıldığını bildirdi.

PEKİN'DEN MOSKOVA'YA DİPLOMATİK MESAJ MI?

Trump'ın doğrudan Şi Cinping tarafından karşılanması, Putin'in ise üst düzey bir parti yetkilisi tarafından ağırlanması, iki ülkeye verilen diplomatik öneme ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. Bazı yorumlarda bu farklılığın Çin'in ABD ile ilişkilerine verdiği önemi yansıtabileceği öne sürüldü. Ancak Putin'e de kapsamlı bir resmi karşılama düzenlenmesi nedeniyle söz konusu protokolün Rusya'ya yönelik bilinçli bir mesaj olduğu doğrulanmış değil.

ÜÇ LİDER AYNI MASADA BULUŞACAK

APEC Zirvesi kapsamında Trump, Putin ve Şi Cinping'in 19 Kasım'da üçlü görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmenin gündeminde küresel güvenlik, nükleer silahların sınırlandırılması, Ukrayna'daki savaş ve ekonomik ilişkilerin bulunması bekleniyor.

ÜÇ LİDERİN TARİHİ GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 19 Kasım'da ilk kez üçlü formatta bir araya gelmesi planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin dünya barışının korunması ve büyük güçler arasındaki stratejik istikrar açısından önem taşıdığını açıklarken Trump, nükleer silahsızlanma, Ukrayna'daki savaş, İran'daki çatışmalar ve küresel ticaretin gündemde olacağını söyledi.

Beyaz Saray, özellikle nükleer silahların azaltılması konusuna odaklanılacağını belirtirken Kremlin, görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlanması için diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Üçlü zirve öncesinde Trump ile Şi Cinping'in gümrük tarifeleri, teknoloji kısıtlamaları ve ticari ilişkileri ele alacakları ikili görüşme ve çalışma yemeği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Putin ile Şi Cinping'in ise Rusya-Çin ekonomik iş birliği ve Ukrayna meselesini ayrıca görüşmesi planlanıyor. Kremlin, üç liderin buluşmasını Putin'in Çin ziyaretinin en önemli gündem maddesi olarak nitelendirirken ortak bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.