Öte yandan Aleksey Batrakov, Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan 21 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi için saha kenarına alındı. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen Batrakov, karşılaşmaya devam etti. Genç oyuncu, mücadelenin 70. dakikasında teknik heyetin kararıyla yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.

"CİDDİ DEĞİL, HER ŞEY YOLUNDA"

Karşılaşmanın ardından Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Batrakov, sakatlığının ciddi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Genç futbolcu, "Her şey harika, ciddi değil, her şey yolunda. Bu milli takım kampı da milli takımdaki bu yıl da çok iyi geçti." ifadelerini kullandı. Batrakov'un sağlık durumuna ilişkin açıklaması endişeleri azaltırken, İstanbul'a dönüşünün Krasnodar'daki uçuşların yeniden başlamasına bağlı olarak gecikebileceği belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi