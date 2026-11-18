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Brezilya'nın Amazon ormanlarında dış dünyayla temastan kaçınarak yaşayan Awá kabilesinin yaklaşık 20 üyesi, yıllar sonra nadir görülen bir şekilde yerleşim alanına yaklaşarak yiyecek istedi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun görüntüleri endişe yaratırken uzmanlar, ormansızlaşma ve yasa dışı faaliyetlerin kabilenin yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

ORMANDAN ÇIKIP YİYECEK İSTEDİLER

Olay, 16 Kasım'da Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki Arariboia Yerli Toprakları'nda meydana geldi. Dış dünyayla sürekli temas kurmadan yaşayan yaklaşık 20 Awá yerlisi, Tawari köyü yakınlarındaki hükümet kontrol noktasına yaklaştı. Ellerinde ok ve yaylarla görülen kabile üyeleri, yerel halktan bir tür kök sebze olan yam istedi. Kendilerine verilen yiyecekleri alan grup, kısa süre sonra yeniden ormanın derinliklerine döndü.

ÇOCUKLARIN VE YAŞLILARIN DURUMU ENDİŞELENDİRDİ

Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde bazı kabile üyelerinin oldukça zayıf olduğu görüldü. Yerli haklarını savunan kuruluşlar, özellikle çocukların ve yaşlıların fiziksel durumunun endişe verici olduğunu açıkladı. Ancak grubun neden yerleşim alanına yaklaştığı henüz kesin olarak belirlenemedi. Uzmanlar, yiyecek bulmakta zorlanmış olabileceklerini değerlendiriyor.

"BU BİR KRİZ ANI"

Yerli halkların haklarını savunan Survival International kuruluşu, karşılaşmayı ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Kuruluşun Brezilya temsilcisi Sarah Shenker, Awá halkının yaşadığı ormanların yasa dışı ağaç kesimi, avcılık ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle giderek daraldığını belirtti. Uzmanlara göre doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen kabilelerin besin kaynaklarını da tehdit ediyor.

HÜKÜMET ACİL KORUMA PLANINI DEVREYE ALDI

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai), nadir karşılaşmanın ardından koruma ve sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Yetkililer, dış dünyayla sınırlı temas kuran toplulukların bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olabileceği uyarısında bulundu. Hükümet, Awá halkıyla kalıcı temas kurmayı amaçlamadığını, kabilenin kendi yaşam biçimini sürdürme hakkını korumaya çalıştığını açıkladı.

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