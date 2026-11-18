Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Shenzhen'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında bizzat karşıladı. Daha önce hiçbir ABD başkanını havalimanında karşılamadığı belirtilen Xi'nin bu adımı dikkat çekerken, Trump, Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşme de dünya siyasetinin gündemine oturdu.

TRUMP'I HAVALİMANINDA BİZZAT KARŞILADI

APEC Zirvesi kapsamında Filipinler'den Çin'e geçen ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı. Daha önce hiçbir ABD başkanını havalimanında karşılamadığı belirtilen Xi, Trump'a yönelik bu jestiyle diplomatik açıdan alışılmışın dışında bir adım attı.

Uçaktan inen Trump ile Xi Jinping sarılarak selamlaştı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı karşılama töreninde askeri uçaklar da gösteri gerçekleştirdi. İki lider, kırmızı halıda birlikte yürüdükten sonra Trump kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Trump da eylül ayında ABD'yi ziyaret eden Xi Jinping'i Joint Base Andrews Hava Üssü'nde bizzat karşılamıştı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Shenzhen'e gelişinde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi tarafından karşılandı.

ÜÇ LİDER YARIN AYNI MASAYA OTURACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yarın ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Dünya siyasetinde önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirilen görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile İran arasındaki savaş, uluslararası ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi kritik başlıkların bulunacağı belirtiliyor. Üç liderin aynı masa etrafında buluşacak olması, küresel güç dengeleri ve uluslararası ilişkiler açısından görüşmeye yönelik beklentileri artırdı.

TARİHİ YALTA KONFERANSI'NA BENZETİLDİ

Trump, Putin ve Xi Jinping arasında yapılması beklenen görüşme, 1945 yılında ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yalta Konferansı'nı yeniden gündeme getirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde düzenlenen Yalta Konferansı'nda savaş sonrası Avrupa'nın siyasi düzeni ve büyük güçlerin etki alanları ele alınmıştı. Üçlü zirvenin Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasının temelinde ise büyük güçlerin kendi aralarında anlaşarak diğer ülkelerin geleceğini etkileyebilecek kararlar alabileceği endişesi bulunuyor. Bu nedenle görüşmenin, özellikle çıkarlarının büyük güçler arasındaki pazarlıklarda geri plana itilebileceğinden endişe duyan bazı Avrupa ve Asya başkentlerinde tedirginliğe yol açtığı belirtiliyor.

KREMLİN'DEN YALTA BENZETMESİNE YANIT

Kremlin, Trump, Putin ve Xi Jinping arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü zirvenin Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasına karşı çıktı. Bu yöndeki değerlendirmeleri "siyaset bilimcilerinin oyunları" olarak nitelendiren Kremlin, buna karşın görüşmenin küresel meseleler üzerinde önemli etkiler yaratacağını ifade etti. Pekin yönetimi ise üçlü görüşmenin dünya barışının teşvik edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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