Düşük sistem gereksinimlerine sahip oyunlar

Sizlere, yüksek donanımlı bir bilgisayara sahip olan oyuncuların da oynamayı tercih ettiği düşük sistem gereksinimli oyunlardan oluşan bir liste derledik. Bir oyunu oynarken grafikleri gözümüze hoş gelse de oyunun hikayesi, oynanışı da bir o kadar önemlidir. Bu yüzden grafikler pek de önemli değildir.

Düşük sistemli bilgisayarlarda oynayabileceğiniz 20 adet oyunu sizler için konusuyla beraber listeledik. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz düşük sistem gereksinimli oyunlar neler? İşte detaylar…

20 – Portal 2

Valve'ın geliştirdiği oyunlar arasında bulunan grafikleri bir nebze daha iyi olan Portal 2, düşük sistemli bilgisayarlarda oldukça rahat oynanmaktadır. Portal 2, bulmaca türlü eğlenceli bir oyundur. İster arkadaşınızla ister tek başınıza oynayabilirsiniz.

19 – Among Us

Telefondan, tabletten, düşük sistemli bilgisayarlarınızdan bile oynayabileceğiniz ve oynarken oldukça keyif alabileceğiniz oyunlardan birisi olan Among Us, çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunudur. Uzay gemisinde mürettebat arasına sızan katili bulmaya çalıştığınız Among Us, düşük sistem gereksinimli bilgisayarlar için ideal bir oyundur.

18 – Loop Hero

2021 yılında piyasaya sürülen ve en iyi bağımsız oyun adayı olan Loop Hero, Roguelike aksiyon macera oyunudur. Loop Hero için yüksek sistem gereksinimleri gerekmez. Bununla birlikte, nostalji seven üst düzey PC'lere sahip oyuncuların da tercih ettiği bir RPG oyunudur.

17- Darkest Dungeon

Oyun ve strateji unsurlarını cezalandırmak isteyenler Darkest Dungeon'ı listelerinin en üstüne koymalıdırlar. Korkunç RPG oyunu zaman zaman adaletsiz davranmaktadır. En zeki ve en hazırlıklı oyuncular bile Darkest Dungeon'ın mekaniğinde hayata kalmada zorlandılar.

16 – Undertale

Düşük sistem gereksinimli oyunlar dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biridir Undertale. Yalnızca düşük sistemli pc sahipleri değil en son donanıma sahip pc oyunlarının da tercihleri arasında yer almaktadır. Fantastik bir hikayeye, eğlenceli bir oynanışa ve minimum grafik ve efektlere sahip ilgi çekici karakterlerle sahip olabileceğini kanıtlayan bir indie oyundur.

15 – Game Dev Tycoon

Tycoon oyunları hem her zamankinden daha büyük hem de kayıp bir türdür. Özellikle mobil alanda, birçok kişinin tercih ettiği ve birçok farklı türde oyunun bulunduğu bir türdür. Game Dev Tycoon, gerçek video oyunları geliştirip sattığınız bir oyundur.

14 – Monster Train

Monster Train, roguelike unsurları olan bir strateji ve güverte oluşturma oyunudur. Oyunun sunduğu yüksel zorluklarla birlikte, diğer oyunlara kıyasla başarılı koşullar elde etmek çok daha kolaydır.

13 – Stardew Valley

Düşük sistem gereksinimli oyunların bir diğer efsanesi de Stardew Valley'dir. Oyunun hedefleri yüzeyde basittir. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, şehrin koşuşturmasından uzaklaşmak için, ölen büyükbabasının harap olan çiftliğini devralan bir karakterin rolünü üstlendiğiniz oyundur. Tatlı grafikleri ve kendinize çeken oynanışlarıyla düşük sistemli oyunların ilk tercihlerindendir.

12 – Slay The Spire

Tüm zamanların en iyi roguelike oyunlarından olan Slay The Spire bir güverte oluşturma oyunudur. Düşük sistem gerektiren bilgisayarlar için tercih edilen bir diğer oyunlardandır.

11 – Spelunky

Hem PC hem de konsoldaki en iyi bağımsız oyunlardan biridir. Etki açısından, The Binding of Isaac, Cave Story ve Super Meat Boy ile aynı ligle düşünülmelidir.

10 – Celeste

Celeste, piyasaya sürüldüğü yıl önde gelen bağımsız oyunlardan biridir. 2018 yılında olağanüstü performansı ile çok sayıda ödül aldı. Celeste oyuncuları Madeline'ı kontrol ederken engellerden kaçınırken bir dağı ölçeklendirmeye çalışırlar.

9 – Team Fortress 2

Team Fortress 2, Steam'de oynaması ücretsiz olduğuna göre oynamamanız için hiçbir neden bulunmamaktadır. Valve'ın geliştirdiği takım tabanlı çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur.

8 – Terraria

Bağımsız oyun Terraria, iki boyutlu Minecraft gibidir. Oyunun canlı 2D piksel çizimleri temalarıyla iyi uyum sağlar. Neredeyse istediğiniz her yeri kazabilir ve inşa edebilirsiniz. Düşük sistem gereksinimli bilgisayarlar için ise ideal bir oyundur.

7 – World of Warcraft Classic

Orijinal World of Warcraft'ı vanilya haliyle oynamak isteyenler için WoW Classic ideal bir oyundur.

6 – Warframe

Düşük sistemli bilgisayarlar için biraz daha fazla sistem istese de, diğer RPG oyunlarına nispeten daha düşük gereksinimlere sahiptir. Ayrıca Steam'den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

5 – Minecraft

En popüler video oyunlarının çoğu düşük bilgisayar gereksinimlerine sahiptir. Tüm mesele her zaman kare hızı veya grafiklerle ilgili değildir. Bunun kanıtı da Minecraft'tır. Her ne kadar son sürümleri düşük sistemli bilgisayarlar için birer kabusa dönüşmeye başlasa da kendi sisteminize göre önceki sürümleri belirleyerek rahatça saatlerinizi geçirebilirsiniz.

4 – Don't Starve Together

Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz açık dünya hayatta kalma oyunu Don't Starve Together, canavarlarla savaşabileceğiniz, tarım yapabileceğiniz, haritayı keşfedebileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur. Zaman zaman tatlı zaman zaman korkunç grafikleri ile Don't Starve Together düşük sistemli bilgisayarlar için en iyi oyunlardan biridir.

3 – 1982

1982, oyun becerilerinizi maksimuma çıkaracak oynaması ücretsiz, retro esintili bir blasta-thon'dur.

2 – League of Legends

İster League of legends ister Dota 2 oyuncusu olun, düşük pc gereksinimlerini reddedemezsiniz. League of Legends, tek başınıza veya arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz eğlenceli bir çevrimiçi savaş arenası oyunudur. LoL'den ve Dota 2'den çok da bahsetmeye gerek yok. Eğer yıllardır bir mağarada saklanmıyorsanız.

1 – Valorant

2020'de piyasaya sürülmesine rağmen düşük sistem gereksinimlerine sahiptir. Ancak kabul etmek gerekir ki düşük sistem gereksinimli oyunların bir tık üstündedir Valorant. Son zamanların en popüler rekabetçi oyunları arasında bulunan Valorant'ı denemenizden zarar gelmez.