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Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı Haber Videosunu İzle
Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı
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İstanbul'u ziyaret eden Güney Koreli Kick yayıncısı withJENNY, Taksim'de canlı yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, Türkçe bilmediğini söylemesine rağmen bir süre ısrarla peşinden gitti.

  • Güney Koreli Kick yayıncısı withJENNY, İstanbul Taksim'de canlı yayın yaparken bir kişinin ısrarlı takibi ve 'Burada arkadaşın var mı?' sorusuyla tacizine uğradı.
  • Yayıncının Türkçe bilmediğini söylemesine rağmen takip eden kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı ve olay canlı yayına yansıdı.
  • Haziran ayında İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon bir turist de 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı.

Bir süredir İstanbul'da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli Kick yayıncısı, kentte gezdiği anları takipçileriyle canlı yayınlarda paylaşıyor.

Son yayınını Taksim'den yapan withJENNY, caddede yürüdüğü sırada bir kişinin ısrarlı takibiyle karşılaştı. Yayıncının yanına yaklaşan kişi, "Burada arkadaşın var mı?" diye sordu ve kendisiyle kalmasını teklif etti.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, TAKİP ETMEYE DEVAM ETTİ

Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı.

Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar withJENNY'nin devam eden canlı yayınına anbean yansıdı.

"SONRA BİZİ REKLAM EDER, DİKKAT EDİN"

Yayının başka bir bölümünde ise withJENNY'nin girdiği bir iş yerindeki konuşmalar dikkat çekti. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı duyuldu.

Söz konusu kişi, "O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

İstanbul'da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay haziran ayında İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. Canlı yayın yapan Japon bir turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı.

Japon yayıncı, yaşananların ardından, "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıvarkaran gül:

sana tavsiyem kaç git bu ülkeden

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

yumurta gibi kız bunu yerler fazla sürmez

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Haber Yorumlarıadem sevindik:

Hani sivil polisler cirit atıyordu kimbilir nerede yatıyorlar

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Haber Yorumlarıorhan eren:

biz guney koreye savasa 1950 de neden 21212 asker gonderdik? aklima takildi simdi durduk yere. vatan evlatlari bozuk para gibi harcanmis.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ne alakası var??

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

sapık bi toplum

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