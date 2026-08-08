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Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
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Çanakkale'de bir plajda savaştan kalma olduğu değerlendiren askeri mühimmat bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar sahilde denize girmeye devam etti.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. 

İNCELENMEK ÜZERE AMİRLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre bir vatandaş tarafından denizde bulunan metal bir parça kumsala çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

Öte yandan; vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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