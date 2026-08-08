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Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı Haber Videosunu İzle
Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı
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İstanbul'da Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kur'an kursundan mezun olan çocuklara kendi fotoğrafı ve adının bulunduğu yapbozu bastırarak hediye etti. Vatandaşlar, kamu kaynaklarının bu şekilde sorumsuzca kullanılmasına tepki gösterdi. Fotoğraf kompozisyonunda yer alan uçak ve havalimanı görselleri ise, "Gören İstanbul Havalimanı'nı da kendisi yaptırdı sanır" yorumlarına neden oldu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun Kur'an kursundan mezun olan çocuklara dağıttığı hediyeler tartışma yarattı. Üzerinde Candaroğlu’nun kendi fotoğrafı ve adının yer aldığı yapbozların dağıtılması, vatandaşlar tarafından kamu kaynaklarının kişisel tanıtım amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

YAPBOZDA BAŞKAN VE HAVALİMANI BİRLİKTE

Dağıtılan yapbozdaki görsel kompozisyon da sosyal medyada gündem oldu. Tasarımda yer alan uçak ve havalimanı çizimleri, "Gören de İstanbul Havalimanı'nı kendisi yaptırdı sanır" yorumlarına yol açarken, çocuklara yönelik bir hediyede bu tarz görsellerin tercih edilmesi eleştirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıburaksert585858:

başkanımızdan memnunuz çocukları en çok seven düşünen hizmetleri olan başkanımıza laf yok

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Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Bunu AKP'li belediye başkanı yerine CHP'li veya Yeni Partili muhalif belediye başkanı yapmış olsaydı çoktan soruşturma açılırdı. Kamu kaynaklarını israf etmekle suçlanırdı. Ki zaten de öyle. Vatandaşın parasıyla kendi reklamını yapmak ne demek?

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Haber YorumlarıDi:

Pavyona gitse el üstünde tutulur adam çalışıyor ibb nin otobüslerinin gitmediği yerlere Arnavutköy belediyesi Kendi aracıyla hizmeti yapıyor bakın seneye bu adam partisiz kalsada seçilir Arnavutköy de yaşayan biri olarak söylüyorum

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Haber YorumlarıMetin Üstün:

Akp olunca bir şey olmaz. Onları vergilerimizle alıyorlar.

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