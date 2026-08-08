Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun Kur'an kursundan mezun olan çocuklara dağıttığı hediyeler tartışma yarattı. Üzerinde Candaroğlu’nun kendi fotoğrafı ve adının yer aldığı yapbozların dağıtılması, vatandaşlar tarafından kamu kaynaklarının kişisel tanıtım amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

YAPBOZDA BAŞKAN VE HAVALİMANI BİRLİKTE

Dağıtılan yapbozdaki görsel kompozisyon da sosyal medyada gündem oldu. Tasarımda yer alan uçak ve havalimanı çizimleri, "Gören de İstanbul Havalimanı'nı kendisi yaptırdı sanır" yorumlarına yol açarken, çocuklara yönelik bir hediyede bu tarz görsellerin tercih edilmesi eleştirildi.

Kaynak: Haberler.com