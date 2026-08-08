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Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor Haber Videosunu İzle
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na tepki göstererek, "Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.

  • Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu kullanımının kamu görevi yürüten bir siyasetçi için 'özel hayat' kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.
  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi esrar yönünden pozitif çıktı.
  • Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında tutuklanarak Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve sonrasında gündeme gelen uyuşturucu testi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, uyuşturucu kullanımının bir siyasetçinin yalnızca özel yaşamıyla açıklanamayacağını savunarak, kamu görevi üstlenen kişilerin farklı bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Günaydın, "Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?" ifadelerini kullandı.

"BU ONUN ÖZEL YAŞAMIDIR DİYEMEM"

Beşikçioğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Günaydın, siyasete giren kişilerin özel hayatlarında da görevlerinin gerektirdiği sorumluluğa uygun davranmaları gerektiğini savundu.

Günaydın, "Bu onun özel yaşamıdır diyemem. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Günaydın da operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Ankara'ya yeni Cumhuriyet Başsavcısı atanmasından sonra Çankaya ve Etimesgut belediyelerine operasyon düzenlenmesine dikkat çekerek soruşturmanın zamanlamasını eleştirmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Beşikçioğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alındığına ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı. İHA'ya dayandırılan haberlerde yapılan incelemeler sonucunda Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin esrar yönünden pozitif çıktığı belirtildi.

Gökhan Günaydın'ın son açıklamasında da bu gelişmeye doğrudan tepki göstererek uyuşturucu kullanımının kamu görevi yürüten bir siyasetçi açısından "özel hayat" kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunması dikkat çekti.

Günaydın, daha önce ise Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına yönelik soruşturma sürecini ve operasyonun zamanlamasını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Böylece Günaydın, soruşturmanın siyasi ve hukuki boyutuna yönelik eleştirisini sürdürürken, uyuşturucu kullanımına ilişkin ortaya çıkan sonucu da açık şekilde eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

peki adam sormazlarmı siz bu adamı oraya aday yaparken ne kullanıyordunuz acaba

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Haber YorumlarıRaşit Doğan Doğan:

şimdiye kadar neden sustun

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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Chp de belki de en masumu budur

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Haber Yorumları4wxywg28mj:

sizin aday gösterip seçtikleriniz insanlardır bunlar Gökhan bey !!!!! günaydın!!!!!

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Tamamen Dogru bir tespit ,,

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