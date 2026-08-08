Haberler

İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor

İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, İtalya’nın İspanya’dan gelen yolculara yönelik geçici sınır kontrollerini kaldırmaması üzerine misilleme kararı aldı. Gece yarısından itibaren İtalya’dan gelen yolcuların kimlik ve pasaportları kontrol edilecek, uygulama 7 Eylül’e kadar sürecek. İki ülke arasındaki gerilimin arkasında ise Sebte’ye yönelik artan düzensiz göç girişimleri bulunuyor.

  • İspanya, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara uyguladığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması üzerine, İtalya'dan İspanya'ya gelen yolcuların kimlik ve pasaport bilgilerini kontrol edecek karşılık tedbiri başlattı.
  • İspanya'nın uygulaması gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ve 7 Eylül'e kadar sürecek.
  • Gerilimin arka planında, Fas kıyılarından İspanya'nın Sebte toprağına yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene müdahale edilmesi yer alıyor; İspanya güvenlik için bölgeye silahlı kuvvet konuşlandırdı.

İspanya ile İtalya arasında geçici sınır kontrolleri nedeniyle yaşanan gerilim karşılıklı adımlarla büyüdü.

BBC'nin haberine göre İspanya hükümeti, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması üzerine aynı yönde karşılık verme kararı aldı.

Yerel saatle gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla İtalya'dan İspanya'ya gelen yolcuların kimlik ve pasaport bilgileri kontrol edilecek. Tedbirlerin 7 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

"MÜTEKABİLİYET" MESAJI VERMİŞTİ

İspanya hükümeti gün içerisinde İtalya'ya çağrıda bulunarak geçici sınır kontrollerinin kaldırılmasını istemişti. Madrid yönetimi, aksi durumda mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda orantılı tedbirler alınacağını açıklamıştı.

İtalya ise İspanya'nın bu çıkışına karşılık "ültimatom" kabul etmeyeceğini bildirdi. İtalyan yönetimi, Sebte'ye yönelik yeni bir göç dalgası beklendiğini gerekçe göstererek kontrollerin en az 15 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti.

800'DEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN SEBTE'YE YÜZMEYE ÇALIŞTI

İki ülke arasındaki gerilimin arka planında düzensiz göç hareketliliği yer alıyor. Fas'taki Castillejos kasabasının kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek ulaşmaya çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene müdahale edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelişmelerin ardından hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine İspanya hükümeti güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri de bölgeye konuşlandırma kararı aldı.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Pedro başkan ol oy verelim

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Delikanlı bir lider benimde oyum onundur

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

benim oyum Pedro’ya

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor