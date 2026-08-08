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Bir can daha! Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti

Bir can daha! Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
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Ordu'da vücuduna kısa süre önce kene yapışan Canan Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir (37) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

ÖNCE HALSİZLİK VE KUSMA BAŞLADI

Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 

ÜNYE'DE DEFNEDİLECEK

Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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