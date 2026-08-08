Anız yangını nedeniyle görüş mesafesi düştü; 13 araç birbirine girdi
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman, görüş mesafesini düşürdü. 2'si TIR olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yol bir süre trafiğe kapandı.
Afyonkarahisar'da anız yangını sırasında oluşan yoğun duman, zincirleme kazaya neden oldu. 2'si TIR, 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
13 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Kaza, saat 15.00 Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği 2'si TIR, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı. Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.