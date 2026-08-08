Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Ousmane Dembele, eşi Rima Edbouche'nin kamuoyunda yüzünü neden örttüğüne ilişkin açıklamada bulundu. Fransız futbolcu, bunun dini bir tercih olduğunu ifade ederek, "Aslında bu dini bir mesele. Eşim çok dindar bir kadın. İslam'da yüzü örtmek zorunlu değil ama o bu uygulamaya gerçekten bağlı" dedi.

"GÜZEL YÜZÜM SADECE SENİN GÖRMEN İÇİN"

Dembele, zaman zaman eşinden kamusal alanda yüzünü göstermesini istediğini de söyledi. Eşinin bu isteğe verdiği yanıtı aktaran yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen ona en azından kamusal alanda yüzünü göstermesini söylüyorum ama o bana her seferinde, 'Ousmane, yüzümü kamusal alanda insanların görmesini sevmiyorum. Güzel yüzüm sadece senin görmen için' diyor."

Kaynak: Haberler.com