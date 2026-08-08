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Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm... Haber Videosunu İzle
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
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PSG'nin yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, Faslı eşi Rima Edbouche'nin kamuoyunda yüzünü örtmeyi tercih etmesiyle ilgili konuştu. Dembele, eşinin bu kararının dini hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirterek aralarında geçen konuşmayı anlattı. Dembele, eşinin kendisine "Güzel yüzüm sadece senin görmen için" dediğini aktardı.

Ousmane Dembele, eşi Rima Edbouche'nin kamuoyunda yüzünü neden örttüğüne ilişkin açıklamada bulundu. Fransız futbolcu, bunun dini bir tercih olduğunu ifade ederek, "Aslında bu dini bir mesele. Eşim çok dindar bir kadın. İslam'da yüzü örtmek zorunlu değil ama o bu uygulamaya gerçekten bağlı" dedi.

"GÜZEL YÜZÜM SADECE SENİN GÖRMEN İÇİN"

Dembele, zaman zaman eşinden kamusal alanda yüzünü göstermesini istediğini de söyledi. Eşinin bu isteğe verdiği yanıtı aktaran yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen ona en azından kamusal alanda yüzünü göstermesini söylüyorum ama o bana her seferinde, 'Ousmane, yüzümü kamusal alanda insanların görmesini sevmiyorum. Güzel yüzüm sadece senin görmen için' diyor."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

bizimkiler kocasına saklamaz ne var ne yok açar seyretsinler diye..))

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

bir insanın fikri neyse zikri de odur.kapatın kapatın yoksa size uzun atlama yaparlar:))))

yanıt7
yanıt40
Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Vefa milyonlarca insandan aynı fikri olmasını bekleyemezsin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFLOZOF:

Sizinkiler neden böyle yapıyor?

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıbpzt2b7pvp:

Doğru söylemiş

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Yanlış söylemiş

yanıt3
yanıt10
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

MASALLAH

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Maşhaallah Allah mesut etsin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

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