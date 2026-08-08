Bahçelievler'de dehşet anları: Husumetlisini minibüsün içinde vurdu

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü durağında beklediği sırada bacağından vurarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

DURAKTA BEKLEYEN ŞOFÖRE 3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi, aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü cadde üzerindeki durakta, aracının içinde otururken fark etti. Yanındaki silahla minibüse binen saldırgan, şoföre doğru 3 el ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan şoför kanlar içinde kalırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla cadde üzerinde bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı