Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.

FİDAN'DAN "MEKKE ANLAŞMASI" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın bazı köşe taşları var. Onlardan birinin gerçekleşmesiyle ilgili bir olaya tanık ettik. Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Dışarıdan gelen hegamonlar sorunları çözmüyorlar, daha da akut hale getiriyorlar.

"BÖLGEDE BİR SAVUNMA ANLAŞMASINA İHTİYAÇ VARDI"

Bölgedeki istikrarsızlıklarının giderilmesi, durdurulması, daha büyük entegrasyonun sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda bir irade var. İki yıldır bu anlaşma hazırlanıyor. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç vardı. Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Dışarıda bir aktöre karşı değil içeride biz artık dayanışma halindeyiz.

"NATO'NUN 5. MADDESİYLE TEKNİK OLARAK AYNI"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı. Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok.

"BİZE SALDIRMAYAN HİÇBİR ÜLKE HEDEFİMİZDE DEĞİL"

Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye’nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz."