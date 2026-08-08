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Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın Araklı'daki reklam filmi çekimleri sırasında tuvalet sırası beklediği öne sürüldü. Paylaşılan görüntüde Salah'ın bir yapının girişinde beklediği görülüyor.

Trabzonspor, dünya yıldızı Mohamed Salah 2 yıllık sözleşme imzaladı. Salah, imza işlemlerinin ardından Araklı ilçesine giderek Trabzonspor'un reklam filmi çekimlerine katılmıştı.

TUVALET SIRASI BEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Araklı'daki çekimler sırasında kaydedildiği belirtilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Trabzonspor forması giyen Salah'ın bir yapının girişinde diğer kişilerle birlikte beklediği görülüyor. Mısırlı futbolcunun burada tuvalet sırası beklediğini öne sürdü.

TRABZONSPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre Salah'a iki sezon için toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek. Bu rakamın 7 milyon eurosunu imza ücreti, kalan bölümünü ise sezon başına 10 milyon euroluk yıllık ücret oluşturuyor. Sözleşmede ayrıca şarta bağlı bonuslar ile "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden futbolcuya yüzde 20 pay verilmesi de yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Bence manşetiniz dünyaya rezillik

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

HAHAHAHAH WELCOME TO SALAH... GEÇ LA SIRAYA, SALAH MI VAR GARŞINDA, BİZ DE İŞEYECUUUK :)))

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Haber Yorumlarıy2c7nnrf25:

bu iş parayla değil, sirayla ??

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

bekleyecek tabii ne var bunda 34 yasindaki kimsenin istemediği oyuncuya milyon Euro’lar verip getirdiler ne yapalım basimiza kralmi olsun işte buraya yaziyorum 2-3 maç oynar sakatlanır

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Haber Yorumlarıkypqp4kb4r:

sizde haber doğru olsa da yapsak diye pusu da bekliyorsunuz ????

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Bu adam çok Salah

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