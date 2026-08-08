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Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor
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İstanbul Şişli’de Müge Şahin’i sokak ortasında öldürdüğü belirtilen Nazir Ilgın’ın, 6 yıl önce hemşire Ceylan G.’ye de bıçakla saldırdığı ortaya çıktı. Ilgın’ın o dönem serbest bırakılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan “Nasıl salınabilir?” diyerek tepki gösterirken, zanlı daha sonra 14 yıl hapis cezası aldı ancak 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı. Ilgın şimdi Müge Şahin cinayetinin zanlısı olarak her yerde aranıyor.

  • Nazir Ilgın, 2020'de hemşire Ceylan G.'ye şiddet uygulayıp boğazını kesmeye çalıştığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı.
  • Ilgın, İstanbul Şişli'de Müge Şahin'i sokak ortasında öldürdükten sonra kaçtı ve cinayet zanlısı olarak aranıyor.
  • Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nasıl salınabilir?' tepkisinin ardından Ilgın'ın yeniden gözaltına alındığını ve Cumhurbaşkanının yardımlarıyla Ceylan G.'nin hayatının kurtulduğunu belirtti.

İstanbul Şişli'de Müge Şahin'in sokak ortasında öldürülmesinin ardından katil zanlısı olarak aranan Nazir Ilgın'ın geçmişindeki benzer bir saldırı yeniden gündeme geldi.

Ilgın'ın 2020 yılında hemşire Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak Ilgın'ın serbest kalmasından iki gün sonra genç kadına yeniden saldırdığı ve bu kez boğazını kesmeye çalıştığı ifade edildi.

Ağır yaralanan Ceylan G., gördüğü tedavinin ardından hayata tutundu. Zanlının ilk olayın ardından serbest bırakılması ise o dönem büyük tepki çekti.

AVUKATI O DÖNEM YAŞANANLARI ANLATTI

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre zanlının serbest bırakılmasına tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu.

Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, Erdoğan'ın olaya ilişkin tepkisinin ardından yaşananları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Nasıl salınabilir?' sözlerinden sonra yeniden gözaltına alındı. Cumhurbaşkanının yardımlarıyla hayatı kurtuldu" sözleriyle anlattı.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Nazir Ilgın, Ceylan G.'ye yönelik saldırının ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın'ın denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktığı belirtildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra bu kez Müge Şahin'i saplantı haline getirdiği ve Şahin'e yönelik benzer zorbalıklarda bulunduğu ifade edildi.

MÜGE ŞAHİN'İ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Şişli'de çarşamba günü yaşanan olayda Nazir Ilgın'ın Müge Şahin'i sokak ortasında öldürdükten sonra kaçtığı belirtildi. Cinayetin ardından harekete geçen ekipler, katil zanlısı Ilgın'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

CEYLAN G. DE ZANLININ YAKALANMASINI BEKLİYOR

Altı yıl önce Ilgın'ın saldırısından ağır yaralı olarak kurtulan Ceylan G. de Müge Şahin'in ailesi gibi zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.

Ilgın'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği saldırının ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılması, 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıkması ve şimdi Müge Şahin cinayetinin zanlısı olarak aranması geçmişte yaşanan olayı yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

Avrupa yasalarıyla yönetilmeye adalet dağıtılmaya devam edildikçe suçluların yiyeceği ceza yoktur. Herkes kendi adaletini sağlamak zorunda kalıyor.

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

belkide öyle olmasını istiyorlar baskı altında tutulmuş halk her an başına bişi gelecek korkusu cezada umudu kesmiş halk

yanıt5
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Haber Yorumlarısarioglanli38:

Avrupa yasasını Türkiye de uygulandiginimi sanıyorsun Avrupa’da 7 cm bıçak tasimak 4 yıldan başlar suçluya genel af çıkmaz cezaevinde avukatı bile randevu alır telefon yada herhangi bi cihaz olmadan sadece 1 saat görüşür

yanıt15
yanıt1
Haber YorumlarıCan Konyalı:

Avrupa’daki adaleti sistemi Türkiye de olsa kimse suç işleyemez

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

adaleti yok etti bide nasıl diye soruyor sanki af kararlarını onaylayan bizdik sendin recep

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMelih İnce:

İbn Haldûn'a Göre Çöküş Alametleri Dayanışma (Asabiyet): Toplumsal bağların ve birlik ruhunun zayıflaması.Üretim: Üretim faaliyetlerinin durması ve ekonominin zayıflaması.Tüketim: Lüks ve israfın artması, tüketim çılgınlığı.Adalet: Adaletin zayıflaması ve zulmün yaygınlaşması ("Zulüm medeniyeti yıkar").Liyakat: Görevlere ehil olmayan kişilerin getirilmesi.Vergiler: Devlet masraflarını karşılamak için vergilerin aşırı artırılması.

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

hani hep geri kalmışlığın örneği olarak bazı kesimler tarafından konuşulan osmanlıda bile cezaların bir ağırlığı vardı. en basiti kısas vardı . hak hukuk önünde padişah ve sultanlarda vatandaş gibi yargılanırdı. hatasından ders çıkartmayanlara hak ettiği cezaları vermediğimiz sürece bu ve bunun gibi olayları çok görürüz bence

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