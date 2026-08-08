Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

İspanya, Ceuta’daki göçmen hareketliliğini gerekçe göstererek kendisine sınır kontrolü uygulayan İtalya’ya karşı restini çeken Başbakan Pedro Sanchez’in talimatıyla harekete geçti. Madrid yönetiminin Roma’ya tanıdığı sürenin dolmasının ardından, gece yarısından itibaren İtalya’dan gelen uçuşlarda kimlik ve pasaport kontrolleri resmen devreye sokuldu. Sanchez’in bu adımıyla birlikte iki Akdeniz ülkesi arasındaki gerilim tırmanırken, Schengen Bölgesi’ndeki serbest dolaşım ilkeleri bir kez daha ağır darbe aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

KRİZ CEURA'DAKİ GÖÇMEN AKINIYLA PATLADI

İki ülke arasındaki ipleri geren süreç, Temmuz ayının sonunda İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya Fas üzerinden yaklaşık 78 bin kişinin geçmesiyle başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yönetimi, "ulusal güvenlik" kaygılarını öne sürerek 1 Ağustos’tan itibaren İspanya’dan deniz ve hava yoluyla gelen üçüncü ülke vatandaşlarına sınır kontrolü getirme kararı aldı. İspanya ise Ceuta’ya girenlerin büyük bölümünün halihazırda Fas’a geri gönderildiğini ve bölgenin Schengen kurallarından farklı bir statüye tabi olduğunu belirterek, göçmenlerin kıta Avrupası’na geçeceği yönündeki endişelerin yersiz olduğunu savundu.

MADRİD'İN UYARISINA ROMA'DAN "ULTİMATOM KABUL ETMEYİZ" YANITI

Gerilimin tırmanması üzerine İspanya Hükümeti Roma’ya net bir çağrıda bulunarak kontrollerin 9 Ağustos’a kadar kaldırılmasını, aksi takdirde karşı tedbir alınacağını duyurdu. Ancak İtalya Başbakanı Meloni, Madrid’in bu uyarısına "İtalya ultimatom kabul etmez" diyerek rest çekti ve uygulamanın en az 15 Ağustos’a kadar uzatılacağını açıkladı. İtalya’nın geri adım atmaması üzerine Sanchez yönetimi sözünü tuttu ve verilen süre dolar dolmaz misilleme kararını yürürlüğe koydu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

UYGULAMA 7 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, İtalya’dan gelen yolculara yönelik bu sıkı kontrollerin 7 Eylül’e kadar devam etmesi planlanıyor. Karşılıklı adımlarla tırmanan bu güç savaşı, Avrupa Birliği içinde göç yönetimi ve sınır güvenliği başlıklarındaki derin görüş ayrılıklarını bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Kaynak: ANKA