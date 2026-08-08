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Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çerçeve yasaya ilişkin AK Parti MKYK toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktardı. Selvi’nin gündeme getirdiği bu iddianın ardından Gürlek’ten yalanlama geldi. Gürlek, kendisine atfedilen sözler için “Böyle bir açıklama yapmadım” dedi.

  • Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Selahattin Demirtaş'ın çerçeve yasadan yararlanamayacağını söylediğini iddia etti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Selahattin Demirtaş'ın çerçeve yasadan yararlanamayacağını söylediği yönündeki iddiayı 'Böyle bir açıklama yapmadım' sözleriyle yalanladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin çerçeve yasanın TBMM’ye sunulduğu saatlerde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında konuşulanlara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Selvi’nin aktardığına göre Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasal düzenlemeye ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Selvi, Gürlek’in düzenlemenin PKK’nin tasfiyesine özgü ve geçici olduğunu, diğer örgütlerin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktardı.

“ÖCALAN VE DEMİRTAŞ YARARLANAMAYACAK” İDDİASI

Selvi’nin yazısındaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Selahattin Demirtaş’a ilişkin oldu.

Selvi, Adalet Bakanı Gürlek’in MKYK toplantısında Selahattin Demirtaş’ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını belirttiğini yazdı.

Selvi ayrıca Gürlek’in kayyumlara ilişkin, “Kayyumların yerine atamalar olabilir. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı. Ama Esenyurt farklı. Çünkü Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden alınmıştı” dediğini aktardı.

BAKAN GÜRLEK’TEN YALANLAMA: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM

Selvi’nin yazısında yer alan Selahattin Demirtaş’a ilişkin iddianın ardından TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Atik, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası Adalet Bakanı’ndan özel açıklama” ifadelerini kullandı.

Atik’in aktardığına göre Gürlek, Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağını söylediği yönündeki iddiayı, “Böyle bir açıklama yapmadım” sözleriyle yalanladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

İkisi de ileride serbest kalacak. Daha seçime çok var.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Sen rüya aleminde yaşıyorsun.... Asla böyle birşey olmaz.

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yanıt11
Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

Demiştaş'ı bugün Salsınlar ilkinde olduğu gibi süreci baltalar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıBedirxan Bey:

guyoo.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıTrabzonlu oflu:

Demirtaş düzgün adam serbest bırakılması lazım.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Trabzonlu Oflu olamazssın

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıTrabzonlu oflu:

gunaydın Türkiye: Güzel kardeşim gerçekleri artık görüyorum seninde görmen dileklerimle saygılar sevgiler.

yanıt1
yanıt3

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