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Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte gittiği İstanbul'un Esenyurt ilçesinde net mesaj verdi. Gürlek, "Suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucu belası, sokak çeteleriyle mücadelede yeni boyuta geçeceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Peşlerindeyiz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi. Bakanları ilçede İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılama töreninin ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, Esenyurt Kaymakamlığına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, kritik mesajlar verdi. Gürlek, sokak çeteleri, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Gürlek şunları söyledi: "Suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucu belası, sokak çeteleriyle mücadelede yeni boyuta geçeceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Peşlerindeyiz.

Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır. Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz. Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz’u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız. Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Adamsın akın gürler ver çoşkuyu )

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