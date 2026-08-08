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Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
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Yeni Parti'nin kurucu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtildi.

  • Yeni Parti'nin kurucu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 'çıkar amaçlı suç örgütü' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Özalper, 5 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra evinde arama yapılarak ifadesi için Ankara'ya götürüldü.
  • Aynı soruşturma dosyasında daha önce Demirhan Gözaçan, Anıl Demir ve Cem Yüzer de tutuklanmıştı.

Yeni Parti'nin kurucu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Özalper tutuklandı.

Özalper'in gözaltına alınması, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından partiye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında İlksen Özalper'in evinde de arama yapıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri gözaltına alındığı gün tamamlanan Özalper, ifadesinin alınması amacıyla Ankara'ya götürüldü. Özalper, devam eden işlemlerin ardından tutuklandı.

SORUŞTURMADA ÖZKAN YALIM'IN İFADELERİ

Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında verdiği ifadelerin yanı sıra MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtiliyor.

Özalper hakkındaki işlemlerin de aynı soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

AYNI DOSYADA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Dosya daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla tutuklanmıştı.

İlksen Özalper'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

Kaynak: Haberler.com
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