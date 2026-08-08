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Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu Haber Videosunu İzle
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara Konağı’nda düzenlenen ve yaklaşık 20 bin davetlinin katıldığı düğünle dünyaevine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay çiftin nikah şahitliğini yaparken, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim törende yer aldı. Sanatçı Ali Kınık da gecede sahne aldı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in Ankara'da düzenlenen düğününde nikah şahidi oldu.
  • Enes Doğan ile Zehra Çelik'in nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı; nikah şahitliğini Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay yaptı.
  • Düğüne yaklaşık 20 bin davetli katıldı ve törende sanatçı Ali Kınık sahne aldı.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah töreni Ankara Konağı'nın açık alanında gerçekleşti. Enes Doğan ile Zehra Çelik'in nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı.

DEVLET BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düğün törenine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Enes Doğan ve Zehra Çelik'in nikah şahitliğini yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını Zehra Çelik'e teslim eden Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

DÜĞÜNE YAKLAŞIK 20 BİN DAVETLİ KATILDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği düğünde yaklaşık 20 bin misafir yer aldı. Törene MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk de dikkat çekti.

ALİ KINIK SAHNE ALDI

Düğün töreninde sanatçı Ali Kınık da sahne aldı. Geniş katılımla gerçekleşen gecede davetliler Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCece Cece:

evlenen çiftin sonu pek hayırlı değil devlet bahçeli katıldıysa

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

Cece Cece kardeş Özgürle, İmam nikah şahidi olsaydı dahamı hayırlı olıurdu ?????

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ama mahkemede o yaştakilerin şahitliği kabul olmuyor değil mi:)

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Sonuçta Milletvekili çocukları Para var 20 bin davetli var normal

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Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

Yiyin efendiler yiyin, Allah'ın tüm kullarına bahşettiği nimetin önünü keserek siz yiyin. Akibetiniz Allah'ın bilgisinde. Siz sizi Yaratanı unutup yüzünüzü Haktan, Halktan hangi yöne çevirdiniz?

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Haber YorumlarıÖzışık:

Bir fakirin düğününe cağrılsa gitmezler beyler. Bu devir sisin devriniz. ??????

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