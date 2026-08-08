Haberler

Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var

Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan Adıyamanlı Doğan ailesiyle ilgili beklenen adımı attı. Bakan Göktaş, "Ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 34 yıllık evli ve tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan Adıyamanlı Doğan ailesi için 'aile danışmanlığı' sürecinin başlatıldığını açıkladı.
  • Bakan Göktaş, Adıyaman İl Müdürlüğü koordinasyonunda aile için aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını ve yeni taşınacakları evde çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için planlamalar yapıldığını bildirdi.
  • Bakan Göktaş, Doğan ailesinin eğitim ve sosyal ihtiyaçları dahil her aşamanın ekiplerce yakından takip edileceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

"HER AŞAMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. 

Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Aslan:

şov turizm... gösteriş meraklıları... ülkede milyonlarca emekli ve asgari ücretli sefalet içinde... keşke samimiyetinize inanabilseydik. ancak sosyal medya da haner olunca pirim yapmak amacıyla gösteriş yapmaktan başka bir şey değil..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

Ayasofya’ya ziyarete giden fakirlerede aynı imkan varmi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı