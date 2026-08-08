Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi
Filistin ve Lübnan'daki soykırımları nedeniyle tüm dünyadan tepkilerin yükseldiği İsrail'e en çarpıcı tepki Endonezya'dan geldi. Ülkede bir kişi girdiği işletmelerde tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi.
Filistin ve Lübnan’da uyguladığı soykırım ve vahşet nedeniyle tüm dünyadan vicdan sahibi herkesin tepki gösterdiği İsrail’e karşı Endonezya’da dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi.
TUVALET KAĞITLARININ YERİNE İSRAİL BAYRAĞI KOYDU
Ülkede bir kişi, girdiği işletmelerdeki tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirerek tepkisini gösterdi.
Filistin halkına verdiği güçlü destekle bilinen Endonezya’da yaşanan bu olay, İsrail’in saldırılarına ve bölgedeki katliamlarına karşı sivil düzeyde yürütülen çarpıcı bir protesto örneği olarak sosyal medyada geniş yer buldu.
Kaynak: Haberler.com