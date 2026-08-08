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Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu

Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu Haber Videosunu İzle
Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu
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“Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin basın toplantısına katılan Devrim Özkan, toplantı öncesinde babaannesinin vefat haberini aldığını açıkladı. Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

  • Devrim Özkan, 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin basın toplantısı gününde babaannesinin vefat haberini aldı.
  • Özkan, babaannesinin ruhuna ithafen filmin 'muhteşem' olduğunu söyleyerek gözyaşlarını zor tuttu.
  • Özkan, serinin üçüncü filminde Mavi karakterini canlandırıyor ve yapımda Mehmet Günsür ile Serkan Altunorak yer alıyor.

Son dönemde yer aldığı projelerle dikkat çeken Devrim Özkan, “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısına rol arkadaşlarıyla birlikte katıldı. Özkan, basın toplantısının yapıldığı gün çok sevdiği babaannesinin vefat haberini aldı. Yaşadığı acıya rağmen film ekibini yalnız bırakmayan oyuncu, toplantıya katılarak kamera karşısına geçti.

GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU: BU FİLM ONUN RUHUNA GİTSİN 

Konuşması sırasında duygularına hakim olmakta zorlanan Devrim Özkan, babaannesini kaybettiğini açıklarken gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Özkan, “Bugün canım babaannemi kaybettim. Ama bu film onun ruhuna gitsin... Muhteşem bir film olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3”TE BAŞROLDE

Devrim Özkan, serinin üçüncü filminde Mavi karakterine hayat veriyor. Oyuncu, yapımda Mehmet Günsür ve Serkan Altunorak gibi isimlerle kamera karşısına geçti. İstanbul'da başlayan ve farklı şehirlerde devam eden filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Özkan, daha önce “Ramo”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Vuslat” ve “Çift Kişilik Oda” gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak “Yeraltı” dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

toreira nin kapatmasi degilmi bu ?

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Biz hic birini gormedik ne simariklik bu

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

bu kadın inanılmaz samimiyetsiz geliyor

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