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Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş

Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş Haber Videosunu İzle
Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş
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Giresun'un sahil kesimlerinde fındık hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin beklenenin altında olacağını belirten üreticiler, "Havaların yağışlı olması hem fındığın olgunlaşmasını geciktirdi hem de bazı ürünlerin çürümesine neden oldu. İlk dönemlerde ilaçlamalarımızı yapmamıza rağmen çotanakların yaklaşık yarısının içi boş" ifadelerini kullandı.

  • Giresun'un sahil kesimlerinde fındık hasadı başladı ve önümüzdeki günlerde orta ile yüksek rakımlı bahçelerde de devam etmesi bekleniyor.
  • Üreticiler, yağışlı hava nedeniyle fındığın olgunlaşmasının geciktiğini ve çotanakların yaklaşık yarısının içinin boş olduğunu belirterek beklenen rekoltenin olmadığını ifade etti.
  • Üreticiler, serbest piyasada fındık fiyatlarının açıklanan taban fiyatın üzerine çıkarak 300 liranın üzerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta, Giresun'un sahil kesimlerinde hasat başladı. Yıl boyunca bahçelerinde emek veren üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fındıklarını toplamaya başladı.

Hasat öncesi bahçelerdeki hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallarla harman alanlarına taşımaya başladı. Sahil kesimlerinde başlayan hasadın, önümüzdeki günlerde orta ve yüksek rakımlardaki bahçelerde de devam etmesi bekleniyor.

"FİYATLAR 300 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Fındık hasadına başlayan üreticiler, serbest piyasada oluşacak fiyatın açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasını umut ediyor. Geçen yıl serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatın üzerinde alıcı bulduğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl gerçekleşecek rekoltenin de açıklanan tahminlerin altında kalabileceğini belirterek, fiyatların 300 liranın üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

"10 KİLO FINDIK ANCAK BİR İŞÇİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİNİ KARŞILIYOR" 

Fındık üreticilerinden Nihat Öztürk, artan işçilik ve üretim maliyetlerine dikkat çekerek, açıklanan fiyatın üreticinin masraflarını karşılamada yetersiz kalabileceğini söyledi. Öztürk, "10 kilo fındık ancak bir işçinin günlük yevmiyesini karşılıyor. 50 kilo fındık ise bir bahçe temizliği yapan işçinin maliyetini ancak karşılar. Açıklanan fiyat, maliyetin altında kalabilir. Ancak serbest piyasada fiyatların yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

"BEKLENEN REKOLTE YOK"

Üretici Salih Demir ise hasat öncesinde daldaki fındığın önemli bir bölümünün döküldüğünü ve bu nedenle geçen yıldan daha fazla ürün beklemediklerini ifade etti. Yağışlı hava nedeniyle fındığın olgunlaşmasının geciktiğini belirten Demir, "Yağışlı havalar nedeniyle bu yıl fındık biraz geç oldu. Henüz tam olarak kızarmayan fındığı toplamaya başladık. Havaların yağışlı olması hem fındığın olgunlaşmasını geciktirdi hem de bazı ürünlerin çürümesine neden oldu. İlk dönemlerde ilaçlamalarımızı yapmamıza rağmen çotanakların yaklaşık yarısının içi boş. Dolayısıyla beklenen rekolte yok" diye konuştu.

Giresun'da sahil kesimlerinde başlayan fındık hasadının, ürünlerin olgunlaşmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde orta ve yüksek rakımlardaki bahçelerde de yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Fiyatı şişirmek için söyleniyor almayın 1 sene yemeyelim...

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Zam yapmak için bahane aradıklarına yemin edebilirim. Ama ispat edemem...

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Haber YorumlarıCihan TONYALI:

Soganın 70 oldugu bu ülkede fındıgın 700 olması lazım. Fındık rokeltesi 500 550 bin tonu geçmez ferroli 300 bin alım yaparsa fındık fiyatı 500 görür. Bizim ülkenin fındık kültürü yok fıstık yenin 700e

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Haber YorumlarıSAKARYALI SONRA:

Sende fındık yiyecek ağız varmı

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