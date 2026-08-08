Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Uraloğlu, Düver Hızlı Tren Şantiyesi'ni ziyaret ederek Ankara-Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ulaştırmanın ticaretin güvenliği, üretimin sürekliliği, ülkelerin rekabet gücü ve milletlerin refahı açısından stratejik bir alan olduğunu belirten Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının yalnızca mesafeleri kısaltmak anlamına gelmediğini söyledi.

Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklara dikkat çeken Uraloğlu, "Alternatifsiz koridor, risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir" dedi.

"DEMİRYOLLARI EN SÜRDÜRÜLEBİLİR DAMARLARDAN BİRİ"

Demiryollarının ulaşım ekosistemindeki önemine değinen Uraloğlu, demiryolunun çevreci, ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinden biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, demiryollarının yük, yolcu, üretim ve ticareti aynı anda taşıdığını, karbon emisyonunu ve lojistik maliyetlerini düşürürken şehirleri ve ülkeleri birbirine bağladığını ifade etti.

HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKACAK

Türkiye'nin hızlı tren ağının genişletilmesine yönelik hedefleri de açıklayan Bakan Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu hedefin önemli parçalarından birinin 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yeni bir demiryolu inşa ettiklerini açıkladı.

142 KİLOMETRELİK HATTA 5 İSTASYON

Yerköy- Kayseri YHT Hattı üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere toplam 5 istasyon bulunacak.

Proje kapsamında toplam uzunluğu 20,5 kilometreyi bulan 22 tünel ile toplam 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa edilecek.

Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye kadar uzanacak hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre edilecek. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren ağına bağlanacak.

ANKARA-KAYSERİ ARASI 7 SAATTEN 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinde büyük düşüş yaşanacağını belirten Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya ineceğini açıkladı.

Kayseri ile İstanbul arasında da hızlı trenle 5 saatte ulaşım imkanı sağlanacağını belirten Uraloğlu, hattın hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi oluşturacağını söyledi.

PROJENİN YÜZDE 53'Ü TAMAMLANDI

YHT hattındaki çalışmaların geldiği son noktayı da paylaşan Bakan Uraloğlu, proje genelinde yaklaşık yüzde 53 fiziki ilerleme sağlandığını açıkladı.

Uraloğlu, "Yani işin yarısından fazlasını tamamladık. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.

HEDEF 2028'İN İKİNCİ YARISI

Projenin tamamlanması için takvim de veren Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nı 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Himmetdede'ye kadar uzanan bölümün ise 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıklayan Uraloğlu, tünel ve köprü çalışmalarından dolayı takvimde bazı değişiklikler yaşanabileceğini ancak belirlenen hedef doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

YILDA 5,5 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın yalnızca Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşımı hızlandırmayacağını, Anadolu'nun merkezinden geçen yeni bir kalkınma koridorunu da harekete geçireceğini söyledi.

Hat işletmeye alındığında yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacak.

ERCİYES VE KAYSERİ TURİZMİNE YHT DESTEĞİ

Uraloğlu, yüksek hızlı trenin Kayseri'nin turizm potansiyeline de katkı sağlayacağını belirtti.

Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri ve Kayseri'nin coğrafi değerlerinin yeni demiryolu bağlantısıyla daha fazla ziyaretçiye ulaşacağını belirten Uraloğlu, "Bu hat, Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 800 BİN TON KAPASİTELİ LOJİSTİK MERKEZİ

Kayseri'deki diğer ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, şehrin demiryolu altyapısını yenileyip modernize ettiklerini söyledi.

Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, Boğazköprü mevkisinde 670 bin metrekarelik alana kurulan ve yıllık 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasitesine sahip lojistik merkezi de Kayseri'ye kazandırdıklarını belirtti.

ANTALYA, KONYA VE KAPADOKYA KAYSERİ'YE BAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerini Kayseri ve hızlı demiryolu ağıyla buluşturacak yeni bir proje üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi'ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, projeyle Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesinin Kayseri üzerinden hızlı demiryolu ağına bağlanmasının planlandığını belirtti.

KAYSERİ HAVALİMANININ KAPASİTESİ 6 MİLYONA ÇIKTI

Kayseri'deki havayolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, kente yeni havalimanı terminal binası kazandırdıklarını söyledi.

Daha önce yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Kayseri Havalimanı'nın kapasitesinin yeni terminal binasıyla birlikte 6 milyon yolcuya çıkarıldığını belirten Uraloğlu, yatırımın özellikle Erciyes ve Kapadokya'da artan turizm talebinin yanı sıra bölgenin büyüyen ticaret hacmine de hizmet edeceğini ifade etti.

"BU HAT SADECE RAY DÖŞEMEK DEĞİL, REFAHI UZATMAKTIR"

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'nin ulaşım vizyonunun önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat, sadece ray döşemek değil; refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı