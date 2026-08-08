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İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta

İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta Haber Videosunu İzle
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'un Esenyurt ilçesine geldi. Bakanlar, Kaymakamlık ziyaretinin ardından esnafla buluştu, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları inceledi ve yeni adliye binasının proje alanını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi.

GÜRLEK VE ÇİFTÇİ'DEN ESENYURT'A ÇIKARMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulunmak için Esenyurt'a geldi. Bakanları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı.

Karşılamanın ardından bakanlar, Esenyurt Kaymakamlığına geçti. Program kapsamında esnafla bir araya gelen Gürlek ve Çiftçi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları ziyaret etti, ardından Esenyurt'ta yapılması planlanan yeni adliye binasının proje alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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