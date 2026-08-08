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Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
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Fenerbahçe'de Ederson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı kaleci transferi için alternatif belirlendi. İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Vanja Milinkovic-Savic için bilgi aldı.

Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon euro kazanan Ederson'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun son bölümünde yaşanan olayların ardından ayrılık ihtimaline açık kapı bırakan Brezilyalı kalecinin durumu yeniden gündeme geldi.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında formasını Mert Günok'a kaptıran Ederson'a iki önemli teklif geldiği belirtildi.

ALTERNATİFİ VANJA MILINKOVIC-SAVIC

Fenerbahçe yönetimi de Ederson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışına başladı. Nicola Schira'nın haberine göre sarı-lacivertlilerin gündemine Napoli'nin Sırp kalecisi Vanja Milinkovic-Savic geldi.

Fenerbahçe'nin Milinkovic-Savic'in transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İtalyan ekibinden bilgi aldığı ifade edildi. Ederson'un geleceğine ilişkin verilecek kararın ardından sarı-lacivertlilerin kaleci transferindeki yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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