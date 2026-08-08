Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar
Gece saatlerinde eşiyle sokakta yürüyen kadının yanındaki erkekten şüphelenen sivil polis, çifte yaklaşarak herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etti. Polisin “Abim, bir sıkıntı mı var?” sorusuna adam “Karım benim” yanıtını verirken, polis de “Yanlış anlama, memurum. Öyle görünce sorayım dedim” diyerek durumu açıkladı.
Gece saatlerinde eşiyle birlikte sokakta yürürken video çeken bir kadın, beklemediği bir durumla karşılaştı. Çifti gören sivil polis, kadının yanında bulunan erkekten şüphelenerek durumu kontrol etmek istedi.
Çiftin yanına yaklaşan polis, erkeğe, "Abim, bir sıkıntı mı var?" diye sordu.
"KARIM BENİM"
Polisin sorusuna adam, "Karım benim" yanıtını verdi. Bunun üzerine sivil polis olduğunu açıklayan kişi, herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yanlarına geldiğini söyledi.
"YANLIŞ ANLAMA, MEMURUM"
Durumu açıklayan polis, "Yanlış anlama, memurum. Öyle görünce sorayım dedim" ifadelerini kullandı.
Kadın da eşiyle birlikte yürüdüğü sırada yaşanan bu diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.