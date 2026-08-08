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Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

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Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü
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Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca çatıya çıkan 19 yaşındaki adam, eve girmeye çalışırken dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ağır yaralanan adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın kamera görüntüleri ortaya çıkarken, eşinin adamdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

  • Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından eve alınmayan Hasan Ö. (19), çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düşerek ağır yaralandı.
  • Olay, 21 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi.
  • Hasan Ö., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu; boşanma aşamasındaki eşi şikayetçi oldu.

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkarak eve girmeye çalışan Hasan Ö.'nün (19) 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

EŞİ EVE ALMAYINCA ÇATIDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

Olay, 21 Temmuz'da saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü boşanma aşamasındaki eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polis ekipleri geldi. Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi.

3. KATTAN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası Hasan Ö., taburcu oldu. Boşanma aşamasındaki eşinin ise Hasan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünür:

19 yasında ve bosanma asamasında vay be

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Haber Yorumlarıbf9dhj2gw9:

bu @mCIIK haber muavinin evinden

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