Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da

Transfer görüşmeleri için Madrid'e giden Cihan Kamer, Real Madrid forması giyen Endrick için İspanyol ekibinin yönetimiyle masaya oturdu.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, iki kulüp arasındaki görüşmelerde kiralama koşulları konusunda anlaşma sağlandı.

ŞİMDİ SIRA ENDRICK'TE

Transferin önündeki engel ise Endrick'in Fenerbahçe'ye gelme konusunda tereddüt yaşaması. 10+4 kuralına uygun olması ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle sarı-lacivertliler Endrick'e öncelik veriyor. Yönetim, genç futbolcuyu ikna etmesi halinde transferi gerçekleştirecek. Endrick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Lyon'da 21 karşılaşmada 8 gol ve 7 asist kaydetti.

PAVLIDIS VE LUKAKU DA LİSTEDE

Fenerbahçe, Endrick için çalışmalarını sürdürürken Benfica ile Vangelis Pavlidis konusunda da pazarlık yapıyor. Sarı-lacivertlilere ayrıca Napoli'nin 33 yaşındaki golcüsü Romelu Lukaku önerildi. Suudi Arabistan kulüpleri ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilen Lukaku'nun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe, Endrick ve Pavlidis girişimlerinden sonuç alamaması halinde Lukaku'ya yönelecek.